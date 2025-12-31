घर में होना था दशगात्र, पांच शव पहुंच जाने से टूटा दुखों का पहाड़, मची चीख-चित्कार

कटनी. एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़रिया से अस्थी विसर्जन करने प्रयागराज जा रहा एक पटेल परिवार मैहर जिले में नेशनल हाइवे-30 पर गंभीर सडक़ हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी और एक्सीडेंट में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक एनकेजे, बड़वारा व कुठला थाना क्षेत्र के हैं। हादसे में 8 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज शहर के निजी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार पड़रिया से धाखा बाई पटेल के पति की मौत हो गई थी। अस्थी विसर्जन करने के लिए परिवार के लोग 29 दिसंबर की रात कार क्रमांक एमपी 20 जेडवाय 2807 से रवाना हुए। देररात कार नेशनल हाइवे-30 मैहर जिला के ग्राम तिलोरा के पास पहुंचे, तभी आगे चल रहे ट्रक क्रमांक डीडी 01 जेड 9685 में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी घायलों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति की कटनी में, तीन की मैहर में व एक की जबलपुर में मौत हो गई है।