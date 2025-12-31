31 दिसंबर 2025,

कटनी

कटनी

घर में होना था दशगात्र, पांच शव पहुंच जाने से टूटा दुखों का पहाड़, मची चीख-चित्कार

अब अस्थियों के साथ दो शवों को फिर प्रयागराज लेकर रवाना हुआ परिवार, पांच की मौत से कई परिवारों में छाया मातम जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे आठ लोग

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 31, 2025

Accident five death

Accident five death

कटनी. एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़रिया से अस्थी विसर्जन करने प्रयागराज जा रहा एक पटेल परिवार मैहर जिले में नेशनल हाइवे-30 पर गंभीर सडक़ हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी और एक्सीडेंट में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक एनकेजे, बड़वारा व कुठला थाना क्षेत्र के हैं। हादसे में 8 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज शहर के निजी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार पड़रिया से धाखा बाई पटेल के पति की मौत हो गई थी। अस्थी विसर्जन करने के लिए परिवार के लोग 29 दिसंबर की रात कार क्रमांक एमपी 20 जेडवाय 2807 से रवाना हुए। देररात कार नेशनल हाइवे-30 मैहर जिला के ग्राम तिलोरा के पास पहुंचे, तभी आगे चल रहे ट्रक क्रमांक डीडी 01 जेड 9685 में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी घायलों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति की कटनी में, तीन की मैहर में व एक की जबलपुर में मौत हो गई है।

इनकी हुई मौत

सडक़ हादसे में जिले के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक एनकेजे, कुठला व बड़वारा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार हादसे में सत्यम पटेल (22) निवासी ग्राम पड़रिया, धोखा बाई पति कालू राम (60) निवासी ग्राम पड़रिया, चालक जतिन पयासी (26) निवासी ग्राम हिरवारा, मैकू पटेल (56) निवासी पटवारा थाना कुठला, संतलाल पटेल पिता लंसगर (70) निवासी कुम्हरवारा थाना बड़वारा की दर्दनाक मौत हो गई है। संतलाल की मौत कटनी में, सत्यम पटेल की जबलपुर में शेष की मैहर जिले में मौत हुई है।

ये हुए घायल

घायल जगदीश पटेल (48) निवासी पड़रिया, रामप्रसाद पटेल (55) निवासी पड़रिया,  कृष्णा पटेल पिता रोहित पटेल (08) निवासी पड़रिया, मेम बाई पति मैके पटेल (56) पटवारा थाना कुठला, श्याम सुंदर पटेल (21) निवासी पड़रिया, सत्यवान पटेल (23) निवासी पड़रिया सहित तीन अन्य लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज कटनी निजी अस्पताल में जारी है।

अस्थी विसर्जन करने जा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार कालूराम कोल पिता जवाहर (65) की 10 दिन पहले मौत हो गई थी। पत्नी धोखा बाई (60) रिश्तेदारों के साथ 29 दिसंबर को अस्थि विसर्जन करने जा रहीं थीं। इस दौरान पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया और पांच लोगों की मौत हो गई।

इसलिए जा रहे थे प्रयागराज

एनकेजे थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रिया निवासी कालूराम कोल पिता जवाहर (65) की मौत हो जाने पर परिवार के 14 लोग व रिश्तेदार मृतक की पत्नी के साथ प्रयागराज जा रहे थे। मंगलवार को गंगाजी में अस्थियां विसर्जित की जातीं और यहां घर में शुद्धता का कार्य व दशगात्र मनाया जाता, लेकिन कुदरत के कहर ने दुख का पहाड़ ला खड़ा किया। जिस कार से लोग अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे वह वाहन मैहर जिला के नादन के पास हादसे का शिका रहो गया। ट्रक से टकराने के कारण कालूराम की पत्नी सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दशगात्र के दिन दुखी घर में मृतिका के पत्नी का शव व एक अन्य रिश्तेदार का शव पहुंचने से दुखों का पहाड़ टूट गया। जैसे ही पांच लोगों के मौत की खबर परिजनों को लगी तो शोक में डूब गए, लेकिन जब एक के बाद एक गांवों में शव पहुंचे तो परिजन बिलख पड़े।

परिजनों में छाया मातम

पटेल परिवार में पहले से शोक का माहौल था और जब दर्दनाक हादसा हुआ तो मातम एक परिवार के साथ पांच परिवार में हो गया। जैसे ही पड़रिया में देरशाम दो शव पहुंचे तो परिजन बिलख पड़े। यही हाल कुम्हरवारा, पटवारा व हिरवारा का रहा। यहां पर भी शव पहुंचने से परिजन बिहवल हो उछे।

शव व अस्थियां लेकर प्रयागराज रवाना

धोखा बाई के पति कालू राम की अस्थियां लोग लेकर प्रयागराज जा रहे थे, जिसमें वह नहीं पहुंच पाए थे। अब कालूराम की अस्थियों के साथ धोखा बाई व सत्यम पटेल (22) निवासी दोनों ग्राम पड़रिया का शव प्रयागराज के लिए मंगलवार रात लेकर परिजन रवाना हुए। परिजन वहीं पर दोनों का अंतिम संस्कार व अस्थियां विसर्जन करेंगे।

घायलों का इलाज जारी

चालक जतिन पयासी निवासी ग्राम हिरवारा, मैकू पटेल निवासी पटवारा व संतलाल पटेल निवासी कुम्हरवारा थाना बड़वारा का शव भी परिजन गांव लेकर पहुंचे, जहां पर तीनों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं घायल जगदीश पटेल निवासी पड़रिया, रामप्रसाद पटेल निवासी पड़रिया, कृष्णा पटेल पिता रोहित पटेल (08) निवासी पड़रिया, मेम बाई पति मैके पटेल (56) पटवारा, श्याम सुंदर पटेल निवासी पड़रिया, सत्यवान पटेल निवासी पड़रिया सहित तीन अन्य लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज कटनी निजी अस्पताल में जारी है।

