‘ई-कॉमर्स’ लाएगी मोहन सरकार, सात समुंदर पार तक होगी स्वदेशी की पहुंच

MP News: प्रदेशमें तैयार होने वाली जरुरत की हर स्वदेशी वस्तुओं की पहुंच घर-घर तक होगी। सात समुंदर पार बैठे भारतीय व अन्य लोग भी इन्हें मंगवा सकेंगे। मोहन सरकार इसके लिए ई-कामर्स प्लेटफार्म और कॉमन फैसिलिटी क्लस्टर स्थापित करने जा रही है। ई-कामर्स प्लेटफार्म के जरिए ऑनलाइन खरीदी-बिक्री की सुविधा होगी तो कॉमन फैसिलिटी क्लस्टर उत्पादन में मदद करेंगे। सरकार ने इन कामों की जिम्मेदार कुटीर एवं ग्रामोद्योग व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग को दी है। ये काम 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर करने होंगे। स्वदेशी को लेकर सरकार आने वाले समय में बड़े निर्णय भी लेने जा रही है।
कृषि प्रधान राज्य होने के चलते प्रदेश के पास अनाज की कमी नहीं है, फल, सब्जी, मसाले का उत्पादन भी अच्छा है। इनसे तैयार होने वाले उत्पादों के लिए घरेलू इंडस्ट्री की स्थापना को बढ़ावा देने की तैयारी है। अभी ज्यादातर कच्चा माल बाहर भेजा जा रहा है, जिसे खाद्य सामग्री का रूप देकर वापस प्रदेश में बेचा जा रहा है। कई विदेशी कंपनियां भी इसमें शामिल है। सरकार इसका अध्ययन भी करवा रही है।
जनता को विदेशी वस्तुओं की तुलना में मजबूत विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अभी बाजार पर बड़ा कब्जा विदेशी वस्तुओं का है, जिसे कम कम करने के लिए व्यवस्थित चैन बनाई जाएगी। इसके जरिए लोगों को प्रत्येक प्लेटफार्म पर उनकी जरुरत की सामग्री वाले प्लेटफार्मों पर स्वदेशी चुनने का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो अभी लोगों के सामने स्वदेशी का विकल्प ही नहीं है।
जनअभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंब विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। राजधानी में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में स्वेदशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, स्वदेशी वस्तुएं केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हैं। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान को भारतीयता की इसी भावना के साथ आगे बढ़ाना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए सभी को सरकार के स्वदेशी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान स्वदेशी से जुड़े रहने सभी ने सामूहिक शपथ ली।