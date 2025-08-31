‘ई-कॉमर्स’ लाएगी मोहन सरकार, सात समुंदर पार तक होगी स्वदेशी की पहुंच

जनअभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंब विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। राजधानी में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में स्वेदशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, स्वदेशी वस्तुएं केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हैं। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान को भारतीयता की इसी भावना के साथ आगे बढ़ाना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए सभी को सरकार के स्वदेशी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान स्वदेशी से जुड़े रहने सभी ने सामूहिक शपथ ली।