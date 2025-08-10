48 घंटे में दोबारा शुरु होगी ‘मानसून-एक्टिविटी’, 29 जिले होंगे तरबतर

इसके कारण धूप खिल रही है, जिससे लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहा, लेकिन शाम 4 बजे के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदला। आसमान में बादल छाए और शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ी। इस दौरान रात्रि 8:30 बजे तक शहर के कई हिस्सों में बारिश ट्रेस की गई। राहत की बात यह है कि मानसून ट्रफ अब धीरे-धीरे नीचे आने लगी है। ऐसे में मौसम के मिजाज में भी बदलाव की संभावना है।