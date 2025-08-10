48 घंटे में दोबारा शुरु होगी ‘मानसून-एक्टिविटी’, 29 जिले होंगे तरबतर

MP Weather:एमपी के भोपाल शहर में बीते दिन मौसम का मिजाज अचानक बदला और शाम को बादल छा गए। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ीं, इसके चलते शाम को तापमान में भी लगभग चार डिग्री की गिरावट आ गई और उमस से थोड़ी राहत मिली। अगस्त की शुरुआत से ही शहर में बारिश थमी हुई है। मानसून ट्रफ ऊपरी हिस्से में है और कोई बड़ा सिस्टम नहीं है।
इसके कारण धूप खिल रही है, जिससे लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहा, लेकिन शाम 4 बजे के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदला। आसमान में बादल छाए और शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ी। इस दौरान रात्रि 8:30 बजे तक शहर के कई हिस्सों में बारिश ट्रेस की गई। राहत की बात यह है कि मानसून ट्रफ अब धीरे-धीरे नीचे आने लगी है। ऐसे में मौसम के मिजाज में भी बदलाव की संभावना है।
शहर में पूरे दिन लोग उमस से बेहाल नजर आए। शाम को शहर के कई हिस्सों में बौछारें पड़ी, इसके बाद शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शाम 5:30 बजे शहर का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री था, जबकि रात्रि 8:30 बजे 25.2 डिग्री पर पहुंच गया। जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 24.2 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि अभी मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। इस समय कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, साथ ही मानसून ट्रफ भी ऊपरी हिस्से में है जो अब धीरे-धीरे नीचे आनी शुरू हो गई है। 12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, इसके कारण बारिश की गतिविधियां फिर शुरू हो सकती है। अलग-अलग शहरों में भारी से अति भारी बारिश का बहुत देखने को मिलेगा।
विभाग ने अगले 48 घंटों में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल , हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, दतिया, बुरहानपुर, पांढुरना, मैहर, निवाड़ी सहित कई जिलों में गरज बरस, बिजली और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मालवा के कुछ हिस्सों को छोड़कर, चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल सहित अन्य संभागों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है।