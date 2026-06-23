एमपी में 72 घंटों में आ जाएगा मानसून, दो जिलोें से होगी आमद, पूरे प्रदेश को करेगा तरबतर

Monsoon 2026- मध्यप्रदेश में मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मानसून MP Monsoon ने दस्तक दे दी है। 48 घंटे में मानसून के छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करने की उम्मीद है। सब कुछ ठीक रहा तो 48 से 72 घंटे में मप्र के कुछ हिस्सों में भी मानसून की आमद हो सकता है। सामान्यत: 15 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह से ज्यादा देरी से चल रहा है। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार एमपी के दक्षिणी जिले बालाघाट और अनूपपुर से मानसून की आमद की संभावना है। यह जल्द ही पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा।