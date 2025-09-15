अगले ‘100 घंटे’ कहर ढहाएगा मानसून, 26 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

MP Weather:एमपी के भोपाल शहर के सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह हल्की धूप के साथ शुरु हुआ दिन दोपहर तक आते-आते ठंडा हो गया। बारिश के तेज आसार नजर आ रहे हैं। मौसम में ठंडक भी घुली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 30.5° उत्तर / 73.5° पूर्व, श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर 25.5° उत्तर / 70° पूर्व से होकर गुजरती है। अगले चार दिनों के दौरान (लगभग 100 घंटे) राजस्थान के कुछ और हिस्सों और पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से गुजर रही है। जिससे तेज बारिश की आशंका है।
वहीं दूसरी ओर एक ट्रफ़ उत्तरी तेलंगाना और समीपवर्ती विदर्भ पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से शुरू होकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक औसत समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। जिसके चलते एमपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है।
राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर , विदिशा, रायसेन, सिहोर, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर जिलों में जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।।
भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपु बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।