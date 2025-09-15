Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले ‘100 घंटे’ कहर ढहाएगा मानसून, 26 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

IMD Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 15, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather:एमपी के भोपाल शहर के सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह हल्की धूप के साथ शुरु हुआ दिन दोपहर तक आते-आते ठंडा हो गया। बारिश के तेज आसार नजर आ रहे हैं। मौसम में ठंडक भी घुली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 30.5° उत्तर / 73.5° पूर्व, श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर 25.5° उत्तर / 70° पूर्व से होकर गुजरती है। अगले चार दिनों के दौरान (लगभग 100 घंटे) राजस्थान के कुछ और हिस्सों और पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से गुजर रही है। जिससे तेज बारिश की आशंका है।

वहीं दूसरी ओर एक ट्रफ़ उत्तरी तेलंगाना और समीपवर्ती विदर्भ पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से शुरू होकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक औसत समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। जिसके चलते एमपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है।

ये भी पढ़ें

‘जमीन की नपती’ होगी डिजिटल, खसरा-भू स्वामी की तुरंत मिलेगी डिटेल
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

26 जिलों में हो सकती है बारिश

राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर , विदिशा, रायसेन, सिहोर, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर जिलों में जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।।

जारी किया गया यैलो अलर्ट

भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपु बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

14 गांवों को देनी होगी जमीन, 2-लेन से 4-लेन होगा ‘सतना-चित्रकूट रोड’
सतना
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 05:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले ‘100 घंटे’ कहर ढहाएगा मानसून, 26 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.