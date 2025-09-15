अगले ‘100 घंटे’ कहर ढहाएगा मानसून, 26 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

MP Weather:एमपी के भोपाल शहर के सोमवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह हल्की धूप के साथ शुरु हुआ दिन दोपहर तक आते-आते ठंडा हो गया। बारिश के तेज आसार नजर आ रहे हैं। मौसम में ठंडक भी घुली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 30.5° उत्तर / 73.5° पूर्व, श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर 25.5° उत्तर / 70° पूर्व से होकर गुजरती है। अगले चार दिनों के दौरान (लगभग 100 घंटे) राजस्थान के कुछ और हिस्सों और पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से गुजर रही है। जिससे तेज बारिश की आशंका है।