वोटर बनने के लिए बेकरार लोग, नए मतदाताओं के 8 लाख से अधिक आवेदन मिले

Voters- राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि देश की प्रगति को दिशा देने के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती का आधार ईमानदार, नीति और कर्तव्यपरक मतदाता ही है। इसके लिए जरूरी है कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित नहीं रहे। राज्यपाल रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 16वें मतदाता दिवस पर राज्य और जिलास्तरीय संयुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराना और मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता के लिए नागरिकों को प्रेरित करना सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने बताया कि लाखों नए मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं।