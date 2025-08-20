7.50 लाख सरकारी कर्मियों को ‘छुट्टी’ का गिफ्ट, मोहन सरकार का बड़ा फैसला

MP News:मध्य प्रदेश के 7.50 लाख अधिकारी, कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह अवकाश मिलेंगे। सरोगेसी से मां बनने वाली कर्मियों, संतान गोद लेने वाले शासकीय सेवक और एकल पुरुष कर्मियों को भी संतान पालन के लिए अवकाश मिलेगा। अर्जित अवकाश की पात्रता 120 की जगह 180 दिन होगी। 10 हजार से ज्यादा एसटी, एससी छात्रों को 10 माह की जगह पूरे साल (12 महीने) शिष्यवृत्ति मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत बैरसिया में 371.95 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (इएमसी) 2.0 और शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी।