MP Assembly Session 2026 : पहले दिन किसान, UCC, भर्ती परीक्षा और रोजगार पर सरकार को घेरने की तैयारी

सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक देवेन्द्र पटेल तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर ध्यानाकर्षण लाएंगे। वहीं, लोक महत्व के विषय पर चर्चा में किसानों को खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज नहीं मिलने और अवर्षा की स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चर्चा उठाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की रविवार को हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई गई थी। बैठक में प्रदेश के जनहित से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सदन में पूरी मजबूती के साथ उठाने का निर्णय लिया गया।