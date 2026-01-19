एमपी की बड़ी उपलब्धि, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना

MP CM- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को दिल्ली पहुंचे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्यांचल उत्सव-2026 में शामिल हुए। विवि में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के छात्रों के संगठन मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। शंकर लाल सभागार में सीएम मोहन यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के कोने-कोने से आए युवा दिल्ली में संगठित होकर अध्ययन कर रहे हैं, यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि मध्यप्रदेश देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है।