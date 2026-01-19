19 जनवरी 2026,

भोपाल

एमपी की बड़ी उपलब्धि, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना

MP CM- दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्यांचल उत्सव-2026 में शामिल हुए सीएम मोहन यादव

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 19, 2026

cm mohan yadav

cm mohan yadav

MP CM- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को दिल्ली पहुंचे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्यांचल उत्सव-2026 में शामिल हुए। विवि में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के छात्रों के संगठन मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। शंकर लाल सभागार में सीएम मोहन यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के कोने-कोने से आए युवा दिल्ली में संगठित होकर अध्ययन कर रहे हैं, यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि मध्यप्रदेश देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है।

प्रदेश का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं हैं। युवा, कृषि-टेक्नोलॉजी एवं चिकित्सा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित विश्व स्तर पर हो रहे सभी नवाचारों में दक्ष हों। मध्यप्रदेश का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें, यह हमारा लक्ष्य है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पीपीपी मॉडल के तहत अनेक मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हम नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के माध्यम से राज्य में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने बताया प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने पर श्रमिक को हर माह 5 हजार की सहयोग राशि सरकार देगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मध्यांचल छात्र संगठन को इस विशेष आयोजन के लिए सीएम मोहन यादव ने बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं से हुई भेंट ने उनकी दिल्ली यात्रा को सार्थक बना दिया है।

मध्यप्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है। इस तथ्य पर उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। उन्हें सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सीएम ने कार्यक्रम में कहा-

आज इस देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है वो मध्यप्रदेश है, सभी युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है…इसलिए आप पढो आगे बढो..लेकिन फिर घर आओ, घर पर आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रहीं हैं जो आपको मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने का मौका देगी, सरकार आपके साथ खडी रहेगी….

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की बड़ी उपलब्धि, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना

