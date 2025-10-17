MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक

MP news MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्चारियों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रमोशन को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश पर एमपी के सीएस अनुराग जैन ने ये बैठक बुलाई है। प्रमोशन पर बुलाई गई इस बैठक में अहम निर्णय लिया जा सकता है।