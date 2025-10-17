Patrika LogoSwitch to English

MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक

MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में सीएस ने बुलाई बैठक

भोपाल

Sanjana Kumar

Oct 17, 2025

MP news MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्चारियों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रमोशन को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश पर एमपी के सीएस अनुराग जैन ने ये बैठक बुलाई है। प्रमोशन पर बुलाई गई इस बैठक में अहम निर्णय लिया जा सकता है।

बता दें कि एमपी में प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, वहीं सवाल भी पूछा है कि पुराने प्रमोशन में राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी कैसे काम करेगी।

  • खबर लगातार अपडेट की जा रही है

Published on:

17 Oct 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक

