BJP का बड़ा फैसला, तीन दिग्गज नेताओं के परिजनों से लिए इस्तीफे, नया फॉर्मूला लागू!

MP News: 'राजनीति में जमीदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और परिवारवाद की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल यह सख्त संदेश देते हुए भाजपा(MP BJP) नेताओं को आगाह कर दिया था। इस पर मध्यप्रदेशभाजपा संगठन ने अमल शुरू कर दिया है। संगठन के परिवारवाद के इस फॉर्मूले को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सख्ती से लागू करने की शुरुआत की है। प्रदेश में जिलों की कार्यकारिणी चयन के भाजपा दौरान तीन जिलों में नेताओं के परिजनों को पद देने का मामला सामने आया। इस पर कार्रवाई कर प्रदेश संगठन ने तीनों से इस्तीफे ले लिए। इनमें मंत्री, सांसद व विधायक के निकट संबंधी शामिल रहे।