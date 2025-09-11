Patrika LogoSwitch to English

BJP का बड़ा फैसला, तीन दिग्गज नेताओं के परिजनों से लिए इस्तीफे, नया फॉर्मूला लागू!

MP News: संगठन(BJP) के परिवारवाद के इस फॉर्मूले को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सख्ती से लागू करने की शुरुआत की है। प्रदेश में जिलों की कार्यकारिणी चयन के भाजपा दौरान तीन जिलों में नेताओं के परिजनों को पद देने का मामला सामने आया। इस पर कार्रवाई कर प्रदेश संगठन ने तीनों से इस्तीफे ले लिए। इनमें मंत्री, सांसद व विधायक के निकट संबंधी शामिल रहे।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 11, 2025

MP BJP News in hindi
MP BJP News in hindi (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: 'राजनीति में जमीदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और परिवारवाद की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल यह सख्त संदेश देते हुए भाजपा(MP BJP) नेताओं को आगाह कर दिया था। इस पर मध्यप्रदेशभाजपा संगठन ने अमल शुरू कर दिया है। संगठन के परिवारवाद के इस फॉर्मूले को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सख्ती से लागू करने की शुरुआत की है। प्रदेश में जिलों की कार्यकारिणी चयन के भाजपा दौरान तीन जिलों में नेताओं के परिजनों को पद देने का मामला सामने आया। इस पर कार्रवाई कर प्रदेश संगठन ने तीनों से इस्तीफे ले लिए। इनमें मंत्री, सांसद व विधायक के निकट संबंधी शामिल रहे।

ये संकेत दिए

  • प्रदेश संगठन ने परिवारवाद फॉर्मूले को कार्यकारिणी चयन में गंभीरता से लिया।
  • अभी जिलों की कार्यकारिणी का विस्तार जारी है, जिसमें बाकी जिलाध्यक्षों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन भी तय हुई।

BJP: हो गई घोषणा, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
उज्जैन
MP BJP News in hindi

ताकि कार्यकर्ताओं को मिल सके मौका

भाजपा प्रदेश संगठन(MP BJP) द्वारा परिवारवाद के खिलाफ सख्ती इसलिए भी की गई है ताकि पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में खून-पसीना बहाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिल सके। राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस पर नियंत्रण को कहा था। यदि बड़े नेता या परिवार को ही जगह दी जाती रहेगी तो आम कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल सकेगा।

उड़के व कुलस्ते के परिजनों ने पद छोड़ा

मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री संपतिया उड़के की बेटी श्रद्धा उइ‌के को मंडला जिले की कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया। बाद में यह बात सामने आने के बाद श्रद्धा उइके से सहमति बनाकर पद छुड़वाया गया। श्रद्धा ने इस्तीफे में लिखा कि में ग्राम पंचायत टिकरवाड़ा में सरपंच हूं। जिस कारण मुझे जिला मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन प्रिया धुर्वे को जिला उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन बाद में उनसे भी पद रिक्त करवाया गया।

गिरीश गौतम के बेटे भी दे चुके इस्तीफा

मऊगंज की जिला कार्यकारिणी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसको लेकर लेकर जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई कि राहुल ने त्यागपत्र दे दिया।

कार्यकर्ताओं को महत्त्व देने के स्पष्ट निर्देश

प्रदेश संगठन की यह कार्रवाई परिवारवाद के खिलाफ पार्टी की स्पष्ट लाइन दिखाती है। फिलहाल तीन जिलों में ऐसे हालात सामने आए जिन पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। इसके बाद अन्य जिले जो कार्यकारिणी घोषित करने वाले हैं उनके लिए भी गाइडलाइन स्पष्ट कर दी है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष खखंडेलवाल ने जिलाध्यक्षों को निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे लाने को कहा है।

बंद कमरे में नरोत्तम मिश्रा, रीति पाठक समेत कई नेताओं से बातचीत, सियासी हलचल तेज
भोपाल
MP BJP News

शहर की खबरें:

