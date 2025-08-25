एमपी के बीजेपी नेता ने भाई-भतीजों से पल्ला झाड़ा, पूर्व मंत्री ने कहा- पुत्र-पुत्रियां और पत्नी ही मेरा परिवार

Bhupendra Singh- मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक व​रिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने अपने रिश्तेदारों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि पुत्र-पुत्रियां और पत्नी ही मेरा परिवार है। सागर में एक बच्चे को करंट लगने के मामले में भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखनसिंह को बचाने के आरोप लग रहे हैं। मानव अधिकार आयोग ने सख्त तेवर दिखाते हुए मामले में सागर के कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने यह कदम उठाते हुए चेताया कि कोई भी उनके नाम का अवैध गतिविधियों में लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग नहीं करे। उन्होंने यह भी कहा है कि भाई और भतीजे अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं।