भोपाल

एमपी के बीजेपी नेता ने भाई-भतीजों से पल्ला झाड़ा, पूर्व मंत्री ने कहा- पुत्र-पुत्रियां और पत्नी ही मेरा परिवार

Bhupendra Singh- मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक व​रिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने अपने रिश्तेदारों से पल्ला झाड़ लिया है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 25, 2025

MP BJP leader Bhupendra Singh distanced himself from his brothers and nephews
MP BJP leader Bhupendra Singh distanced himself from his brothers and nephews

Bhupendra Singh- मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक व​रिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने अपने रिश्तेदारों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि पुत्र-पुत्रियां और पत्नी ही मेरा परिवार है। सागर में एक बच्चे को करंट लगने के मामले में भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखनसिंह को बचाने के आरोप लग रहे हैं। मानव अधिकार आयोग ने सख्त तेवर दिखाते हुए मामले में सागर के कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने यह कदम उठाते हुए चेताया कि कोई भी उनके नाम का अवैध गतिविधियों में लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग नहीं करे। उन्होंने यह भी कहा है कि भाई और भतीजे अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं।

सागर जिले के बारदा गांव में 1 जनवरी को 14 साल के मानस शुक्ला को अवैध क्रशर के पास करंट लगा जिससे उसका हाथ काटना पड़ा था। मामले में पुलिस ने आज तक FIR दर्ज नहीं की। अवैध क्रशर भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह ठाकुर का बताया जाता है।

मानस शुक्ला ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत की। आयोग ने सख्त तेवर दिखाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर सागर कलेक्टर और एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

आयोग के पत्र के बाद भूपेंद्र सिंह ने सार्वजनिक सूचना जारी की

आयोग के पत्र के बाद भूपेंद्र सिंह ने सार्वजनिक सूचना जारी की। अधिवक्ता केवीएस ठाकुर के माध्यम से जारी की गई सूचना में उन्होंने साफ कहा है कि पत्नी सरोज सिंह, पुत्र अविराज सिंह, अविवाहित पुत्रियां उपमा, काजल और अनुप्रिया सिंह तथा विवाहित पुत्री अमृता सिंह ही उनके परिवार का हिस्सा हैं। इनके अलावा अन्य कोई भी उनके परिवार में शामिल नहीं है।

विधायक भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा हो चुका है। सभी भाई और भतीजे अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने नाम के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसी व्यवसाय या अवैध गतिविधियों में उनके नाम का दुरुपयोग करने की स्थिति में वे सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।

Published on:

25 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बीजेपी नेता ने भाई-भतीजों से पल्ला झाड़ा, पूर्व मंत्री ने कहा- पुत्र-पुत्रियां और पत्नी ही मेरा परिवार

