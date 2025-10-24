BJP: विवादों में घिरे तीन नेताओं की छुट्टी, नई टीम में जगह नहीं मिली

नई टीम में कई चेहरों की छुट्टी की गई तो कई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इनमें जबलपुर सांसद आशीष दुबे, भिंड सांसद संध्या राय, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मिक, सीमा सिंह जादौन, जीतू जिराती, बहादुर सिंह चौहान, पंकज जोशी, बृजराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री ललिता यादव, हरिशंकर खटीक, शरदेंदु तिवारी, राजेश पांडेय, नंदनी मरावी, संगीता सोनी, केशव सिंह भदौरिया, अनिल जैन कालूहेड़ा शामिल हैं।