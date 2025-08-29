एमपी में भारी पड़े अफसर, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने विधायक की मुश्कें कसीं

Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में भारी पड़े अफसर, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने विधायक की मुश्कें कसीं

MP BJP - मध्यप्रदेश में सत्ताधारी दल के एक विधायक सीधे कलेक्टर से भिड़ गए। वे अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पर ही जा पहुंचे और उन्हें मारने के लिए मुक्का तान लिया।

भोपाल

deepak deewan

Aug 29, 2025

MP BJP state leadership reprimanded MLA Narendra Singh Kushwaha
MP BJP state leadership reprimanded MLA Narendra Singh Kushwaha

MP BJP - मध्यप्रदेश में सत्ताधारी दल के एक विधायक सीधे कलेक्टर से भिड़ गए। वे अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पर ही जा पहुंचे और उन्हें मारने के लिए मुक्का तान लिया। विधायक की यह हरकत मोबाइल में कैद हो गई और कलेक्टर से अभद्रता करने व मारने की कोशिश करने का उनका वीडियो वायरल हो गया। विधायक की इस हरकत का प्रदेशभर में विरोध हुआ और आईएएस आफिसर्स भी खुलकर खिलाफत पर उतर आए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को विधायक के प्रति सख्ती दिखानी पड़ी। संगठन नेताओं ने उन्हें भोपाल बुलाकर खूब फटकारा। भविष्य में ऐसे बर्ताव पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देकर विधायक की मुश्कें कसीं।

एमपी में विधायिका और कार्यपालिका के सीधे टकराव में अफसर भारी पड़े हैं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ अभद्रता करने वाले विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को बीजेपी संगठन ने सख्त चेतावनी दी है। विधायक ने कलेक्टर को गाली देते हुए उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया था। इस हरकत पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को संगठन ने साफ कह दिया कि ऐसा बर्ताव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भिंड के विधायक द्वारा बुधवार को कलेक्टर बंगले पर पहुंचकर कलेक्टर के साथ गाली-गलौज करने और उनपर हाथ उठाने की प्रदेशभर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को भोपाल तलब किया। पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस घटना पर सख्त बयान दिया।

प्रदेश नेतृत्व ने विधायक को कड़े शब्दों में चेताया

विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह शुक्रवार को भोपाल आए। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निवास पर पहुंचकर उन्होंने सफाई दी पर बीजेपी नेताओं ने उनकी कुछ नहीं सुनी। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह भी यहां मौजूद थे। प्रदेश नेतृत्व ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को कड़े शब्दों में चेताया। संगठन नेताओं ने कलेक्टर के प्रति उनके व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक माना। विधायक से कहा गया कि उनका बर्ताव बीजेपी की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। भविष्य में ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

