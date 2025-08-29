एमपी में भारी पड़े अफसर, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने विधायक की मुश्कें कसीं

MP BJP - मध्यप्रदेश में सत्ताधारी दल के एक विधायक सीधे कलेक्टर से भिड़ गए। वे अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पर ही जा पहुंचे और उन्हें मारने के लिए मुक्का तान लिया। विधायक की यह हरकत मोबाइल में कैद हो गई और कलेक्टर से अभद्रता करने व मारने की कोशिश करने का उनका वीडियो वायरल हो गया। विधायक की इस हरकत का प्रदेशभर में विरोध हुआ और आईएएस आफिसर्स भी खुलकर खिलाफत पर उतर आए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को विधायक के प्रति सख्ती दिखानी पड़ी। संगठन नेताओं ने उन्हें भोपाल बुलाकर खूब फटकारा। भविष्य में ऐसे बर्ताव पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देकर विधायक की मुश्कें कसीं।