एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री बनाए

MP BJP- एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल State President Hemant Khandelwal द्वारा पद संभालने के करीब साढ़े 3 माह में उनकी टीम की घोषणा की गई है। वे इसी साल 2 जुलाई को प्रदेशाध्यक्ष बने थे। अपनी टीम बनाने हेमंत खंडेलवाल तभी से जुट गए थे। उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकातें की। जमीनी नेताओं से मिले इनपुट के आधार पर बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ महीनों की मशक्कत के बाद प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी कार्यकारिणी के नाम तय किए। इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। मध्यप्रदेश में बीजेपी की नई कार्यसमिति में 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री बनाए गए हैं। 9 मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में आशीष उषा अग्रवाल को बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही पार्टी के चार नए मोर्चा अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं।