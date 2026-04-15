एमपी में 10 वीं- 12 वीं परीक्षाओं का रिजल्ट आज, बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव

MP Board Result- एमपी में आज 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल बुधवार सुबह 11 बजे प्रदेश की इन दोनों अहम परीक्षाओं के परिणाम जारी करेगा। 10वीं- 12वीं के परीक्षा परिणाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव घोषित करेंगे। वे सीएम हाउस से रिजल्ट की घोषणा करेंगे। परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। बोर्ड ने इस बार 10वीं- 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत बोर्ड सभी परीक्षार्थियों को 'दूसरी परीक्षा' का अवसर देगा।