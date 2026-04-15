MP News: ‘1100 फ्लैट्स’ बनाने की तैयारी शुरू, स्लम एरिया में रहने वालों को मिलेंगे घर

MP News: शहर को झुग्गी मुक्त करने और गरीबों के सिर पर खुद के मकान की छत के दावों के बीच नगर निगम ने अपना ही फैसला बदल दिया है। शहर के बीचों बीच चार इमली ऋषि नगर में प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल के मकान बनाने की बजाए गरीबों को शहर से 30 किमी दूर भोजपुर रोड पर दीपड़ी में घर बनाकर दिए जाएंगे। यहां अर्जुन नगर, पंचशील नगर, बाणगंगा इलाकों के स्लम एरिया में रहने वाले परिवारों को बसाने का दावा किया गया है।