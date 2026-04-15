15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP News: ‘1100 फ्लैट्स’ बनाने की तैयारी शुरू, स्लम एरिया में रहने वालों को मिलेंगे घर

MP News: 'हाउसिंग फॉर ऑल' के तहत नगर निगम को दीपड़ी में 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Apr 15, 2026

Flats

Flats प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: शहर को झुग्गी मुक्त करने और गरीबों के सिर पर खुद के मकान की छत के दावों के बीच नगर निगम ने अपना ही फैसला बदल दिया है। शहर के बीचों बीच चार इमली ऋषि नगर में प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल के मकान बनाने की बजाए गरीबों को शहर से 30 किमी दूर भोजपुर रोड पर दीपड़ी में घर बनाकर दिए जाएंगे। यहां अर्जुन नगर, पंचशील नगर, बाणगंगा इलाकों के स्लम एरिया में रहने वाले परिवारों को बसाने का दावा किया गया है।

चार इमली इलाके के कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान ने इस मामले में आरोप लगाया है कि अफसरों की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ऋषि नगर में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो चुका है। नगर परिषद में महापौर मालती राय ने काम चालू करने का आश्वासन भी दिया था लेकिन अफसरों ने इस फैसले को बदल दिया है। इधर स्लम एरिया में रहने वाले लोगों ने शहर से बाहर जाने से इंकार कर दिया है।

पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए

2017 में शुरू हुए पहले चरण के कई प्रोजेक्ट अब भी अधूरे लटके हैं। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन चिह्नित करना और उन्हें समय पर पूरा करना बड़ी चुनौती है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी समय सीमा को पांच बार बढ़ाया जा चुका है लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है।

निगम का ये फैसला स्लम एरिया खत्म करने के नाम पर पिछड़े परिवारों को मुश्किल में डालने वाला है। प्रोजेक्ट फेल हुआ तो निगम पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। योगेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस पार्षद

30 किमी. दूर बनेंगे 1100 फ्लैट्स

'हाउसिंग फॉर ऑल' के तहत नगर निगम को दीपड़ी में 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। निगम ने इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1100 फ्लैट्स के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

योजना के अनुसार, कुल आवासों में 700 इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 400 इकाइयां निम्न आय वर्ग (एलआइजी) के लिए बनाई जाएंगी। नगर निगम का दावा है कि इससे शहर में आवासहीन और किफायती घर की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

ऑनलाइन मिलेगा संपत्ति का रिकॉर्ड

सरकार ने स्वामित्व नियमों में बदलाव करते हुए इसे डिजिटल कार्ड में बदल दिया है। अब संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल, ऑनलाइन डाउनलोड किया सकेगा। जिले में इसके तहत 130 गांवों में 37 हजार स्वामित्व कार्ड तैयार किए हैं। संपत्ति के दस्तावेजों को डिजी लॉकर से डाउनलोड की सुविधा दी जा रही है।

इससे इनका दस्तावेज के लिए भटकाव खत्म होगा। सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों व खेती किसानी की जमीन का स्वामित्व दिलाने का लक्ष्य था। अब इसे पूरी तरह डिजिटल करके डिजी लॉकर से डाउनलोड की सुविधा दी है। पुराने समय में गांवों के आबादी क्षेत्र का कोई स्पष्ट सरकारी रिकॉर्ड या नक्शा नहीं होता था।

ये भी पढ़ें

MP Board Result 2026: यहां चेक करें 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इन छात्रों को मिलेगा फायदा
भोपाल
check MP Board Class 10th-12th Result

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 10:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP News: ‘1100 फ्लैट्स’ बनाने की तैयारी शुरू, स्लम एरिया में रहने वालों को मिलेंगे घर

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव बने डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Board Result 2026: नंबर कम आए तो न हों परेशान, पैरेंट्स बच्चों से न बोलें ये 8 बातें

MP Board Result 2026
भोपाल

MPBSE Result Out: मध्यप्रदेश बोर्ड का रिजल्ट घोषित, बेटियों ने मारी बाजी

MP Board Result Declared
भोपाल

एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक बीच में ही छोड़कर दिल्ली रवाना हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

Jyotiraditya Scindia Departs for Delhi After Leaving MP BJP Meeting
भोपाल

एमपी को झुलसाएंगी राजस्थान की गर्म हवाएं, 42 डिग्री पार हुआ पारा, हीटवेव का अलर्ट

Heatwave Alert
भोपाल

MP Board Result 2026: यहां चेक करें 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इन छात्रों को मिलेगा फायदा

check MP Board Class 10th-12th Result
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.