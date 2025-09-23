MP Cabinet: 3 रूट पर हेलिकॉप्टर सेवा मंजूर, ‘टूरिज्म में एविएशन’ लाने वाला एमपी पहला राज्य

प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एविएशन सेक्टर में तीन रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जाएगी। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्डलाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है।