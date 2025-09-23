Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

MP Cabinet: 3 रूट पर हेलिकॉप्टर सेवा मंजूर, ‘टूरिज्म में एविएशन’ लाने वाला एमपी पहला राज्य

MP Cabinet Decision: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में टूरिज्म को बढ़ावा देने मोहन सरकार ने बढ़ाया कदम, सस्ती बिजली के साथ ही, हेल्थ और सुशासन से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए। जानें एमपी कैबिनेट में क्या रहा खास

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 23, 2025

MP Cabinet Decision
MP Cabinet Decision(फोटो: kailashvijayvargiya X)

MP Cabinet Decision: राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

जल्द शुरू होगी हेलिकॉप्टर सेवाएं

प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एविएशन सेक्टर में तीन रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जाएगी। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्डलाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है।

अब मिलेगी सस्ती बिजली


मुरैना के सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत अब लोगों को सस्ती बिजली देने की तैयारी है। इसके साथ ही एमपी पावर प्लस स्टेट के तहत दो बड़े थर्मल पावर प्लांट को भी मंजूरी दी गई है।

सतपुड़ा के सारणी में 660 मेगावाट पावर प्लांट नई टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। 11678 करोड़ रुपए के खर्च से ये पावर प्लांट तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा।

अमरकंटक में 11476 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा शुरू

इसके साथ ही अमरकंटक के चचाई में भी 11476 करोड़ रुपए के खर्च से नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इस पर भी स्वीकृति दी गई। इसके निर्माण और संचालन का जिम्मा मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को सौंपा गया है।

इन दोनों प्लांट के निर्माण का उद्देश्य भविष्य में बढ़ती विद्युत खपत को ध्यान रखते हुए पर्याप्त बिजली उत्पादन को सुनिश्चित करना है।

MP Cabinet

पीएम मित्र पार्क का जिक्र

मंत्री कैलाश विजयवर्गीट ने बताया कि बैठक में पीएम मित्र पार्क का भी जिक्र किया गया। इस प्रोजेक्ट को लेकर खुशी जाहिर की गई कि ये देश का पहला पार्क है और एमपी में है। उन्होंने जानकारी दी कि इस पार्क में अब एक भी प्लॉट खाली नहीं बचा।

हर पंचायत में होगी मां के नाम की बगिया

बैठक में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत हर पंचायत में एक और अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले इस अभियान में हर पंचायत में मां के नाम की एक बगिया बनाने का निर्णय लिया गया है।

गुड गवर्नेंस के लिए एमपी को पुरस्कार, टूरिज्म विभाग भी सम्मानित

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश को गुड गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया है। ई-मंडी, आयुष और टूरिज्म विभाग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

MP Cabinet Meeting 23 september

GST रिफॉर्म पर पीएम ने खुद रखी अपनी बात

मोहन कैबिनेट की बैठक में GST रिफॉर्म पर चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि अब मिडिल क्लास पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीरो GST और 70+ आयु वर्ग को आयुष्मान कार्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

ये भी रहा खास (MP Cabinet)

मध्य प्रदेश में बजट उत्सव मनाया जा रहा है। जिससे बाजारों में नई चमक आ गई है। इसके अलावा सेवा संकल्प स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग कलेक्टर स्तर से किए जाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया।

23 Sept 2025

23 Sept 2025

