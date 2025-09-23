Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

आ गया वर्षा का अलर्ट, दो-दो सिस्टम एक्टिव, नवरात्र में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर मानसून की वापसी तेज हो गई है। बंगाल की खाड़ी से तेजी से आगे बढ़ रहा बारिश का खतरनाक सिस्टम, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का नया अलर्ट, नवरात्र में झमाझम बारिश के आसार

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 23, 2025

MP Weather Heavy rain Alert
MP Weather Heavy rain Alert: 24 घंटे में फिर बदलेगा एमपी का मौसम, IMD ने जारी किया बारिश का नया अलर्ट।

MP Weather Alert: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ मिला-जुला नजर आ रहा है। जहां मानसून की विदाई का समय है, वहां उसकी वापसी के संकेत मिल रहे हैं, यहां एक साथ दो वेदर सिस्टम एक्टिव होने को हैं। मौसम विभाग (IMD) ने कहीं हल्की तो, कहीं भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है।

मौसम में उतार-चढ़ाव से लोग परेशान

बता दें कि मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। ज्यादातर जिलों में लोग उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कहीं तेज धूप खिली है, तो कहीं बादल छाए हैं।

सोमवार 22 सितंबर को इंदौर और रतलाम को छोड़कर मध्यप्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। वहीं IMD के मुताबिक इंदौर में जहां 24 मिमी बारिश दर्ज की गई है, तो रतलाम में 3 मिमी। जबकि अन्य संभागों में आसमान साफ रहा और धूप भी परेशान करती रही। इसके कारण यहां दिन का तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वहीं रात में 20-26 डिग्री दर्ज किया गया।

बारिश का नया अलर्ट (Today Weather Update New alert for Rain)

पिछले एक सप्ताह से एमपी में मानसून की रफ्तार धीमी ही चल रही थी। मानसून की विदाई का समय है, लेकिन अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक साथ दो सिस्टम एक्टिव होने के बाद मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। नवरात्र के इन दिनों में सितंबर के अंत तक एक नया बारिश का सिस्टम बन गया है।

Low Pressure area activity over bay of bengal(फोटो: सोशल मीडिया)

भोपाल में उमस ने सुबह से किया परेशान (Bhopal Weather)

मंगलवार 23 सितंबर की सुबह से ही राजधानी भोपाल में तेज धूप और उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग का कहना है कि एमपी में कोई बड़ा वेदर सिस्टम सिस्टम एक्टिव नहीं है। लेकिन, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का असर एमपी के दक्षिणी जिलों पर पड़ सकता है।

इंदौर में मौसम का हाल (Indore Weather)


इंदौर में जहां दिन का तापमान 31 डिग्री पहुंच सकता है। वहीं रात का तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं शाम के समय आंधी-तूफान के साथ बादल छाने और बिजली चमकने के आसार हैं। यहां मौसम में आद्रता (humidity) 70-90 प्रतिशत रहने से लोग उमस के कारण परेशान हो सकते हैं। इस बीच हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

MP weather heavy rain alert(फोटो: सोशल मीडिया)

एमपी के चार महानगरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

भोपाल – अधिकतम 32.8, न्यूनतम 22.8

इंदौर – अधिकतम 32.2, न्यूनतम 26.6

ग्वालियर – अधिकतम 36.4, न्यूनतम 25.2 (Gwalior Weather)

जबलपुर – अधिकतम 33.6, न्यूनतम 23.8 (Jabalpur Weather)

Updated on:

23 Sept 2025 11:41 am

Published on:

23 Sept 2025 11:14 am

