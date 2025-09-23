आ गया वर्षा का अलर्ट, दो-दो सिस्टम एक्टिव, नवरात्र में तांडव मचाएगी बारिश

पिछले एक सप्ताह से एमपी में मानसून की रफ्तार धीमी ही चल रही थी। मानसून की विदाई का समय है, लेकिन अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक साथ दो सिस्टम एक्टिव होने के बाद मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। नवरात्र के इन दिनों में सितंबर के अंत तक एक नया बारिश का सिस्टम बन गया है।