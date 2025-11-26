1-5 दिसंबर मंत्रियों की परीक्षा, 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट बैठक में सीएम देंगे नंबर

MP Cabinet in Khajuraho: मंत्रियों ने दो साल के कार्यकाल में अपने विभागों के जरिए मध्यप्रदेश की जनता को क्या दिया, इसकी समीक्षा की तारीख आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 से 5 दिसंबर के बीच सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद खजुराहो में 8-9 दिसंबर को विभागों की बैठक होगी। कैबिनेट की 9 दिसंबर की बैठक भी वहीं होगी। माना जा रहा है कि इसी समीक्षा के बाद कौन सरकार में रहेगा और किसका पत्ता कट होगा, इसकी रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में मंत्रीमंडल में बदलाव की चर्चा है। संभवत: समीक्षा में सामने आए परफॉर्मेंस को आधार बनाया जा सकता है।