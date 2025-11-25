Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

शादी रुकी, फिर धोखे की बात…फूट-फूट कर रोए पलाश मुच्छल, बहन पलक ने शेयर की पोस्ट

Palash Muchhal Cheated Smriti Mandhana: इंदौर के दूल्हे पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी रुकने के बाद, सोशल मीडिया पर वायरल पलाश, इतना रोए की हो गई हालत खराब

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 25, 2025

Palash Muchchal with Smriti mandhana

Palash Muchchal with Smriti mandhana(फोटो: सोशल मीडया)

Palash Muchhal Cheated Smriti Mandhana: म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन कर दी गई। 23 नवंबर को क्रिकेटर स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बनते बनते रह गईं। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना को लेकर सोशल मीडिया पर खबरों और सवालों का एक दौर चल पड़ा है। जी हां दोनों की शादी रुकने की खबर के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब खबरें सुर्खियों में हैं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। वहीं अब खबर ये भी है किइंदौर निवासी पलक मुच्छल को इस पूरे घटनाक्रम ने भीतर तक तोड़ दिया। वो फूट-फूट कर रो पड़े। वो इतना रोये की उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां वे भर्ती हैं।

पलक मुच्छल ने शेयर की पोस्ट, बताई शादी रुकने की वजह

दोनों की प्री-वेडिंग सेरेमनी की धूम सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रही थी। तभी संगीत नाइट के दौरान स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आने के कारण शादी स्थगित कर दी गई। सिंगर पलक मुच्छल ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए शादी टलने की वजह बताते हुए पोस्ट शेयर की। इन अटकलों को तब और बल मिला जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी प्रोग्राम से जुडी हर पोस्ट को डिलिट कर दिया। इस पूरे मामले के बाद खबर आई है कि पलाश मुच्छल इस शादी के स्थगित होने के बाद इतना रोए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात ये कि उनके लिए एंबुलेंस बुलानी पड़ी। जबकि खबर ये भी वायरल हो रही हैं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। अब तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

रोते-रोते बिगड़ी पलाश की तबीयत

जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को पलाश को सांगली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी की शिकायत हुई थी। पलाश की मां का कहना है कि पलाश समृति के पिता से बहुत करीब से जुड़े हैं। जब क्रिकेटर के पिता बीमार पड़े तो पलाश ही सबसे पहले शादी रुकवाने पर अड़ गए। अमिता ने बताया कि हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। इसलिए हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया। रोते-रोते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आईवी ड्रिप चढा़ई गई है। ईसीजी और दूसरे टेस्ट किए गए सभी नॉर्मल आए हैं। लेकिन उसे स्ट्रेस बहुत हो रहा है।

भाई पलाश का हाल जानने पलक पहुंची अस्पताल

इस बीच पलक मुच्छल की एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पलाश और स्मृति की शादी पोस्टपोन क्यों हुई है। वहीं उन्होंने मीडिया समेत लोगों से अपील भी की है कि वे उनकी निजता का ध्यान रखें। इसके बाद पलक मुच्छल को दरअसल, मंगलवार 25 नवंबर की सुबह मुंबई अस्पताल के बाहर देखा गया। वह ब्लू रंग की शर्ट और ब्लैक लेगिंग पहने नजर आई थीं। इस दौरान उनके हाथ में एक साइड बैग और आंखों पर गॉगल्स थे। उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पलक के ऑफिशियल स्टेटमैंट है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, उसके बाद वायरल हो रही है।

Smriti Mandhana ने डिलीट कर दी शादी से जुड़ी सभी पोस्ट

स्मृति मंधाना ने पलाश संग अपनी शादी के फंक्शन की सभी पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दी हैं। इन दोनों की शादी से पहले काफी फंक्शन हो चुके थे। हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत तक की फोटो स्मृति की इंस्टाग्राम प्रोफाइनल पर अब नजर नहीं आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में उमा भारती ने बांधा समां, जीभर के गाए बुंदेली गीत, सुनकर हो जाएंगे गदगद
टीकमगढ़
uma bharti sang bundli vivah geet in Shri Ram Janki vivah Mahotsav ramraja mandir orchha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 04:57 pm

Published on:

25 Nov 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / शादी रुकी, फिर धोखे की बात…फूट-फूट कर रोए पलाश मुच्छल, बहन पलक ने शेयर की पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘स्मृति-पलाश स्ट्रेस में…’मां ने तोड़ी चुप्पी, टेंशन के बीच Palak Muchhal भी पहुंची मुंबई

इंदौर

20 साल पुराने ‘दैनिक वेतनभोगी’ होंगे कार्यमुक्त ! शासन ने मांगी ‘नामों’ की लिस्ट

(Photo Source - Social Media)
इंदौर

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी, चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर, अबतक कटे 17000 चालान

Helmet
इंदौर

इंदौर से खंडवा दो घंटे में…’ लेकिन कब?

Indore Khandwa Broad gauge conversion deadline
इंदौर

8 नहीं, 16 कोच के साथ चलेगी ‘इंदौर–नागपुर’ वंदे भारत, इन 5 स्टेशनों में रुकेगी

(Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.