शादी रुकी, फिर धोखे की बात…फूट-फूट कर रोए पलाश मुच्छल, बहन पलक ने शेयर की पोस्ट

दोनों की प्री-वेडिंग सेरेमनी की धूम सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रही थी। तभी संगीत नाइट के दौरान स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आने के कारण शादी स्थगित कर दी गई। सिंगर पलक मुच्छल ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए शादी टलने की वजह बताते हुए पोस्ट शेयर की। इन अटकलों को तब और बल मिला जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी प्रोग्राम से जुडी हर पोस्ट को डिलिट कर दिया। इस पूरे मामले के बाद खबर आई है कि पलाश मुच्छल इस शादी के स्थगित होने के बाद इतना रोए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात ये कि उनके लिए एंबुलेंस बुलानी पड़ी। जबकि खबर ये भी वायरल हो रही हैं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। अब तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।