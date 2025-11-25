शादी रुकी, फिर धोखे की बात…फूट-फूट कर रोए पलाश मुच्छल, बहन पलक ने शेयर की पोस्ट

Palash Muchchal with Smriti mandhana(फोटो: सोशल मीडया)
Palash Muchhal Cheated Smriti Mandhana: म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी पोस्टपोन कर दी गई। 23 नवंबर को क्रिकेटर स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बनते बनते रह गईं। पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना को लेकर सोशल मीडिया पर खबरों और सवालों का एक दौर चल पड़ा है। जी हां दोनों की शादी रुकने की खबर के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अब खबरें सुर्खियों में हैं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। वहीं अब खबर ये भी है किइंदौर निवासी पलक मुच्छल को इस पूरे घटनाक्रम ने भीतर तक तोड़ दिया। वो फूट-फूट कर रो पड़े। वो इतना रोये की उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां वे भर्ती हैं।
दोनों की प्री-वेडिंग सेरेमनी की धूम सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रही थी। तभी संगीत नाइट के दौरान स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आने के कारण शादी स्थगित कर दी गई। सिंगर पलक मुच्छल ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए शादी टलने की वजह बताते हुए पोस्ट शेयर की। इन अटकलों को तब और बल मिला जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी प्रोग्राम से जुडी हर पोस्ट को डिलिट कर दिया। इस पूरे मामले के बाद खबर आई है कि पलाश मुच्छल इस शादी के स्थगित होने के बाद इतना रोए कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात ये कि उनके लिए एंबुलेंस बुलानी पड़ी। जबकि खबर ये भी वायरल हो रही हैं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे। अब तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को पलाश को सांगली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी की शिकायत हुई थी। पलाश की मां का कहना है कि पलाश समृति के पिता से बहुत करीब से जुड़े हैं। जब क्रिकेटर के पिता बीमार पड़े तो पलाश ही सबसे पहले शादी रुकवाने पर अड़ गए। अमिता ने बताया कि हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। इसलिए हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया। रोते-रोते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आईवी ड्रिप चढा़ई गई है। ईसीजी और दूसरे टेस्ट किए गए सभी नॉर्मल आए हैं। लेकिन उसे स्ट्रेस बहुत हो रहा है।
इस बीच पलक मुच्छल की एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पलाश और स्मृति की शादी पोस्टपोन क्यों हुई है। वहीं उन्होंने मीडिया समेत लोगों से अपील भी की है कि वे उनकी निजता का ध्यान रखें। इसके बाद पलक मुच्छल को दरअसल, मंगलवार 25 नवंबर की सुबह मुंबई अस्पताल के बाहर देखा गया। वह ब्लू रंग की शर्ट और ब्लैक लेगिंग पहने नजर आई थीं। इस दौरान उनके हाथ में एक साइड बैग और आंखों पर गॉगल्स थे। उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पलक के ऑफिशियल स्टेटमैंट है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, उसके बाद वायरल हो रही है।
स्मृति मंधाना ने पलाश संग अपनी शादी के फंक्शन की सभी पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दी हैं। इन दोनों की शादी से पहले काफी फंक्शन हो चुके थे। हल्दी से लेकर मेहंदी और संगीत तक की फोटो स्मृति की इंस्टाग्राम प्रोफाइनल पर अब नजर नहीं आ रहे हैं।
