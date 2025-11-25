श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में उमा भारती ने बांधा समां, जीभर के गाए बुंदेली गीत, सुनकर हो जाएंगे गदगद

MP News: बुंदेलखंड की ओरछा नगरी और एमपी की अयोध्या में इन दिनों भगवान राम का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां श्रीराम के विवाह महोत्सव (Shriram janki vivah mahotsav) में शामिल होने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। वहीं देर रात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी पहुंच गईं। यहां आते ही उन्होंने बुंदेली विवाह गीत गाकर समां बांध दिया। बता दें कि विवाह महोत्सव में उमा भारती को गाता देख वहां उपस्थित भक्त हैरान रह गए। वे भी उनके सुरों के साथ सुर मिलाने लगे।