Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में उमा भारती ने बांधा समां, जीभर के गाए बुंदेली गीत, सुनकर हो जाएंगे गदगद

MP News: श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धू्म, उमा भारती संग झूमे श्रद्धालु, पूर्व मुख्यमंत्री ने गाए बुंदेली विवाह गीत, आप भी जरूर सुनें...

less than 1 minute read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Sanjana Kumar

Nov 25, 2025

uma bharti sang bundli vivah geet in Shri Ram Janki vivah Mahotsav ramraja mandir orchha

MP news: श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में मंडप की रस्म के बाद बुंदेली विवाह गीत गातीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती।(फोटो: पत्रिका )

MP News: बुंदेलखंड की ओरछा नगरी और एमपी की अयोध्या में इन दिनों भगवान राम का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां श्रीराम के विवाह महोत्सव (Shriram janki vivah mahotsav) में शामिल होने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। वहीं देर रात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी पहुंच गईं। यहां आते ही उन्होंने बुंदेली विवाह गीत गाकर समां बांध दिया। बता दें कि विवाह महोत्सव में उमा भारती को गाता देख वहां उपस्थित भक्त हैरान रह गए। वे भी उनके सुरों के साथ सुर मिलाने लगे।

सोमवार को मंडप की रस्म निभाई

टिकमगढ़ में श्रीराम राजा की नगरी ओरछा में सोमवार को श्री राम-जानकी विवाह महोत्सव के लिए मंडप की रस्म अदा की गई। इस रस्म अदायगी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, तो देर रात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शामिल हुईं। उन्होंने भगवान के विवाह के गीत गाए।

मुझे गाना नहीं आता, डांटना आता है- उमा भारती(Uma Bharti)

विवाह के गीत गाने के पहले उमा भारती ने कहा कि 'उन्हें गाना तो नहीं आता, उन्हें डांटना आता है, लेकिन भगवान के विवाह पर वे गाने का प्रयास जरूर करेंगी। उन्होंने मंडप पर गाए जाने वाले बुंदेली गीत 'हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम... समेत अन्य गीत गाकर समां बांध दिया।

ये भी पढ़ें

इंदौर से खंडवा दो घंटे में…’ लेकिन कब?
इंदौर
Indore Khandwa Broad gauge conversion deadline

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 12:23 pm

Published on:

25 Nov 2025 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में उमा भारती ने बांधा समां, जीभर के गाए बुंदेली गीत, सुनकर हो जाएंगे गदगद

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव, आज सजेगा विवाह मंडप, खिलेगी हल्दी, कड़ी और बरा के साथ छनेगी पंगत

Shri Ram Janaki Marriage Festival
टीकमगढ़

शिक्षा विभाग में क्या हो रहा? आदेश देने के महीनों बाद भी अधिकारियों की नहीं हुई जांच, प्रमोशन भी कर दिया….

Education Department fraudulent payments scam beo promotion mp news
टीकमगढ़

एमपी के इस शहर में 4 दिन वाहनों की एंट्री बैन, बेहद खास है वजह, जानें विकल्पिक मार्ग

Taffic Diversion Plan
टीकमगढ़

एमपी के अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धूम, सवा लाख दीयों से जगमगाया कंचना घाट, देखें अद्भुत दृष्य

SriRam Janaki wedding festival
टीकमगढ़

इतना बढ़ गया विवाद? अब CM तक पहुंचेगा जिला पंचायत का झगड़ा, अध्यक्ष और CMO के बीच तनातनी

tikamgarh panchayat controversy reaches cm mohan yadav mp news
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.