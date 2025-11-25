श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में उमा भारती ने बांधा समां, जीभर के गाए बुंदेली गीत, सुनकर हो जाएंगे गदगद

MP news: श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में मंडप की रस्म के बाद बुंदेली विवाह गीत गातीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती।(फोटो: पत्रिका )
MP News: बुंदेलखंड की ओरछा नगरी और एमपी की अयोध्या में इन दिनों भगवान राम का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां श्रीराम के विवाह महोत्सव (Shriram janki vivah mahotsav) में शामिल होने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। वहीं देर रात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी पहुंच गईं। यहां आते ही उन्होंने बुंदेली विवाह गीत गाकर समां बांध दिया। बता दें कि विवाह महोत्सव में उमा भारती को गाता देख वहां उपस्थित भक्त हैरान रह गए। वे भी उनके सुरों के साथ सुर मिलाने लगे।
टिकमगढ़ में श्रीराम राजा की नगरी ओरछा में सोमवार को श्री राम-जानकी विवाह महोत्सव के लिए मंडप की रस्म अदा की गई। इस रस्म अदायगी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, तो देर रात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शामिल हुईं। उन्होंने भगवान के विवाह के गीत गाए।
विवाह के गीत गाने के पहले उमा भारती ने कहा कि 'उन्हें गाना तो नहीं आता, उन्हें डांटना आता है, लेकिन भगवान के विवाह पर वे गाने का प्रयास जरूर करेंगी। उन्होंने मंडप पर गाए जाने वाले बुंदेली गीत 'हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम... समेत अन्य गीत गाकर समां बांध दिया।
