अध्यक्ष, सीएमओ के खिलाफ की नारेबाजी और प्रदर्शन कर वृद्धि प्रस्ताव निरस्त करने की रखी मांग

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किराए में की गई नियम विरुद्ध और एकतरफ ा बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया, तो सभी व्यापारी एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। भाजपा पार्षदों ने भी स्पष्ट किया कि जनहित के इस मुद्दे पर वे दुकानदारों के साथ खड़े है और परिषद पर दबाव बनाकर प्रस्ताव को निरस्त कराएंगे। इस दौरान नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष एंवं पार्षद अभिषेक खरे, पार्षद बृजकिशोर तिवारी, पार्षद हबीब राइन के साथ अन्य पार्षद शामिल रहे।