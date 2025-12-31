अध्यक्ष, सीएमओ के खिलाफ की नारेबाजी और प्रदर्शन कर वृद्धि प्रस्ताव निरस्त करने की रखी मांग

नगर पालिका परिषद पर नियमों की अनदेखी का आरोप, दुकानों का किराया 20 गुना बढ़ाने पर विरोध
टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानों के किराए में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को भाजपा पार्षदों और दुकानदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ की कथित मनमानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर एक सप्ताह के भीतर किराया वृद्धि प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की।
प्रदर्शन कर रहे पार्षदों और दुकानदारों ने कहा कि वे वर्षों से किरायानामा अनुबंध के अनुसार नियमित रूप से किराया अदा करते आ रहे है। हाल ही में उन्हें जानकारी मिली कि 23 दिसंबर को हुई नगर पालिका परिषद की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन पार्षदों की पांच सदस्यीय समिति गठित कर दुकानों का किराया बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
दुकानदारों का आरोप है कि इस प्रस्ताव में सभी नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई है और किराए की राशि में 20 गुना से अधिक की अनुचित बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। उनका कहना है कि बिना दुकानदारों से परामर्श और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए इस तरह की एकतरफ ा वृद्धि न्यायसंगत नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किराए में की गई नियम विरुद्ध और एकतरफ ा बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया, तो सभी व्यापारी एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। भाजपा पार्षदों ने भी स्पष्ट किया कि जनहित के इस मुद्दे पर वे दुकानदारों के साथ खड़े है और परिषद पर दबाव बनाकर प्रस्ताव को निरस्त कराएंगे। इस दौरान नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष एंवं पार्षद अभिषेक खरे, पार्षद बृजकिशोर तिवारी, पार्षद हबीब राइन के साथ अन्य पार्षद शामिल रहे।
