Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर से खंडवा दो घंटे में…’ लेकिन कब?

Indore: इंदौर-खंडवा रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम अब ‘लंबी प्रतीक्षा’ का दूसरा नाम, 2024 में होना था पूरा, अब 2028 का लक्ष्य लेकिन 2030 तक बढ़ सकता है इंतजार

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 25, 2025

Indore Khandwa Broad gauge conversion deadline

Indore Khandwa Broad gauge conversion deadline(फोटो: सोशल मीडिया)

Indore: ‘इंदौर से खंडवा 2 घंटे में...’ यह सपना दिखाने वाला रेल प्रोजेक्ट खुद दूसरा दशक पूरा होने तक मंजिल पर पहुंचता नहीं दिख रहा। इंदौर-खंडवा रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम अब ‘लंबी प्रतीक्षा’ का दूसरा नाम बन चुका है। तकनीकी स्वीकृति के साथ कागज पर 2008 में शुरू हुई यह परियोजना लगातार और बार-बार समय सीमा बदलने के बाद अब 2030 तक भी मुश्किल से जमीन पर उतरती दिख रही है।

लक्ष्य था 2024 फिर, 2026, और अब 2028 का

पहले लक्ष्य वर्ष 2024 था, फिर 2026, उसके बाद 2028 लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, यह डेडलाइन भी मुश्किल ही नहीं, असंभव लग रही है। इस बीच, जिस नैरो गेज लाइन ने वर्षों तक दोनों शहरों को जोड़े रखा, उसे बंद हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नतीजतन, निमाड़-इंदौर क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सड़क मार्ग, महंगे किराए और घंटों की यात्रा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पर भी निर्माण चलने से यह यात्रा दिन-प्रतिदिन दुरुह होती जा रही है।

सिंहस्थ 2028 तक की आस बेमानी !

इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार यह भरोसा दिलाया जाता रहा है कि उज्जैन सिंहस्थ (2028 ) से पहले इस रूट पर ट्रेन दौड़ने लगेंगी। यह मांग भी उठती रही है कि कम से कम खंडवा-सनावद या ओंकारेश्वर तक का हिस्सा शुरू किया जाए। इधर, रेलवे का मानना है कि घाट सेक्शन के बिना प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा ऑपरेशनल करना संभव नहीं। यानी 2028 तक किसी भी सूरत में इस रूट के शुरू होने की संभावना नहीं बनती।

देरी और काम का गणित

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस रूट पर 36 बड़े और 76 छोटे पुल, 12 अंडर-ब्रिज, 3 ओवर-ब्रिज बनने हैं। 19 सुरंगें बनना हैं। घाट सेक्शन में एक बहुत लंबी (4.1 किमी लंबी) सुरंग भी प्रस्तावित है। नर्मदा घाटी का भू-भाग अत्यंत संवेदनशील होने के कारण सर्वे, पुन:सर्वे और डिजाइन सुधारों में ही वर्षों बीत गए। घाट सेक्शन इस प्रोजेक्ट का दिल है, और यहीं सबसे ज्यादा जटिलताएं हैं।

लागत 5393 करोड़ तक पहुंची

बार-बार रिवाइज्ड डीपीआर बनने के बाद इस परियोजना की लागत बढ़कर करीब 5393 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्टील, सीमेंट, मशीनरी और तकनीकी उपकरणों की महंगाई भी लागत बढ़ाने में प्रमुख कारण बनी है।

... और रेलवे यह कहता है

गेज कन्वर्जन की परियोजना कुल 160 किलोमीटर लंबी है, पर रेलवे के निर्माण रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 60 किमी हिस्सा आज भी पूर्ववत् ही पड़ा है। यानी यहां॒ पत्ता भी नहीं हिला। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल करना इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी लंबी लड़ाई रही, लेकिन एनओसी जारी होने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक गति नहीं दिख रही है।

सबसे ज्यादा दिक्कतें महू-पातालपानी के आगे

सबसे ज्यादा दिक्कतें महू-पातालपानी के आगे से मुख्तियारा तक आ रही हैं। जंगल और पहाड़ी वाले इस हिस्से में ‘इन्तजार’ पनपता ही दिख रहा है। अभी भी कुछ टेंडर होना बाकी हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतें भी हैं। इस बीच, घाट सेक्शन में कई बार डिजाइन बदले गए। दो ठेकेदार कंपनियां बीच में काम छोड़कर जा चुकी हैं।

संघर्ष समाप्ति की घोषणा के साथ तेजी से काम की उम्मीद

अफसर और जनप्रतिनिधि अब तमाम ‘संघर्ष समाप्ति’ की घोषणा के साथ तेजी से काम की उम्मीद जगा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच अब गेज कन्वर्जन के साथ डबलिंग (दो ट्रैक की तैयारी) का नया विचार इस प्रोजेक्ट के विलंब को डबल ना कर दे, यह नया और बड़ा प्रश्न है।

और असर देखिए...

--छोटी लाइन बंद, छोटे कस्बे ठप... स्थानीय अर्थव्यवस्था को झटका

--पहले नैरो गेज लाइन मोरटक्का, सिमरोल, सनावद, बगलामुखी के स्थानीय बाजारों को सहारा देती थी। ट्रेन बंद होने के बाद यह हुआ-

--छोटे व्यापारी और विद्यार्थियों की आवाजाही प्रभावित हुई।

--बस किराए में कई रूटों पर 2 से 3 गुना वृद्धि हुई।

--गांवों से शहरों तक रोजगार और सामान लाने-ले जाने की प्रक्रिया महंगी हो गई।

क्या कहते हैं जिम्मेदार... इंदौर सांसद शंकर लालवानी से सीधी बात

Q. क्या आपको लगता है कि 2028 तक इंदौर- खंडवा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट पूर्ण हो पाएगा?

A.उम्मीद तो की जाना चाहिए। हालांकि यह सही है कि विलंब काफी हो चुका है। 2028 नहीं तो उसके एक-डेढ़ साल बाद तक तो निश्चित रूप से ट्रेन इस रूट पर दौड़ने लगेगी।

Q. वन विभाग की एनओसी के बाद अब सभी बाधाएं क्या सचमुच खत्म मानी जाए?

A. बिल्कुल। सरकार की तरफ से सब क्लीयर है। जैसे-जैसे काम होता जाएगा, फंड भी मिलता जाएगा। कुछ टेंडर होना है, वह भी जल्दी हो जाएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। हालांकि रेलवे अफसरों ने तेजी से काम का भरोसा दिलाया है।

Q.क्या गेज-कन्वर्जन के साथ डबलिंग की भी योजना है?

A. हां, ऐसे प्रयास हैं और ऐसा किया जाना चाहिए। भविष्य में जब इंदौर-मनमाड़ जैसी अन्य परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, तो यह लाइन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महत्वपूर्ण और सीधी रेल लिंक बन जाएगी, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों कम होंगे।

Q. क्या इससे विलंब और नहीं बढ़ जाएगा?

A.फिलहाल सिर्फ इसकी तैयारी की बात है। दूसरा ट्रैक बाद में भी डाला जा सकता है। सुरंग-ओवरब्रिज वगैरह के काम बार-बार नहीं खोले जा सकते, इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है। इससे कोई बहुत विलंब नहीं होगा।

अब काम तेजी से हो रहा है

अब काम तेजी से हो रहा है। कोई बाधा नहीं है। पथरीली जमीन होने से तकनीकी समस्याएं आती हैं। समय पर काम पूरा होने की उम्मीद है।

- खेमराज मीना, रेलवे पीआरओ, इंदौर

ये भी पढ़ें

नक्सलियों का ऑडियो वायरल, तीन राज्यों के सीएम के नाम पत्र, 15 दिन का मांगा समय
बालाघाट
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर से खंडवा दो घंटे में…’ लेकिन कब?

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी, चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर, अबतक कटे 17000 चालान

Helmet
इंदौर

8 नहीं, 16 कोच के साथ चलेगी ‘इंदौर–नागपुर’ वंदे भारत, इन 5 स्टेशनों में रुकेगी

(Photo Source - Patrika)
इंदौर

एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकारी आदेश को चुनौती, किसानों ने उठाया बड़ा कदम

Land Pooling Act
इंदौर

नई नियुक्ति से बढ़ी सरगर्मी, बड़े पदों पर इस क्षेत्र के नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी

Congress
इंदौर

भीषण सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत, लिफ्ट लेकर बैठा किशोर गंभीर

Road Accident
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.