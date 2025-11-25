इंदौर से खंडवा दो घंटे में…’ लेकिन कब?

पहले लक्ष्य वर्ष 2024 था, फिर 2026, उसके बाद 2028 लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, यह डेडलाइन भी मुश्किल ही नहीं, असंभव लग रही है। इस बीच, जिस नैरो गेज लाइन ने वर्षों तक दोनों शहरों को जोड़े रखा, उसे बंद हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नतीजतन, निमाड़-इंदौर क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सड़क मार्ग, महंगे किराए और घंटों की यात्रा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पर भी निर्माण चलने से यह यात्रा दिन-प्रतिदिन दुरुह होती जा रही है।