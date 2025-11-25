नक्सलियों का ऑडियो वायरल, तीन राज्यों के सीएम के नाम पत्र, 15 दिन का मांगा समय

MP News: जिले में नक्सलियों का एक पत्र और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पत्र में कथित तौर पर नक्सली 15 फरवरी तक सरेंडर के लिए समय देने की बात कह रहे हैं। पत्र जारी करने करने वाला खुद को मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी (एमएमसी जोन) का प्रवक्ता अनंत बता रहा है। एसपी आदित्य मिश्रा का कहना है, वायरल ऑडियो-पत्र वे प्रमाणित कर सकेंगे, जिन्हें पत्र आया है। जंगल में मप्र व छत्तीसगढ़ की टीम सर्चिंग कर रही है। नक्सलियों के ऐसे पत्र आते रहते हैं।