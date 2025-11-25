Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

नक्सलियों का ऑडियो वायरल, तीन राज्यों के सीएम के नाम पत्र, 15 दिन का मांगा समय

MP news: एमपी के बालाघाट जिले के नक्सलियों का एक पत्र और ऑडियो वायरल, तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम है ये पत्र...

less than 1 minute read
Google source verification

बालाघाट

image

Sanjana Kumar

Nov 25, 2025

MP News

MP news

MP News: जिले में नक्सलियों का एक पत्र और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पत्र में कथित तौर पर नक्सली 15 फरवरी तक सरेंडर के लिए समय देने की बात कह रहे हैं। पत्र जारी करने करने वाला खुद को मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी (एमएमसी जोन) का प्रवक्ता अनंत बता रहा है। एसपी आदित्य मिश्रा का कहना है, वायरल ऑडियो-पत्र वे प्रमाणित कर सकेंगे, जिन्हें पत्र आया है। जंगल में मप्र व छत्तीसगढ़ की टीम सर्चिंग कर रही है। नक्सलियों के ऐसे पत्र आते रहते हैं।

तीन राज्यों के सीएम के नाम पत्र

पत्र में नक्सलियों के कथित प्रवक्ता अनंत ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस और विष्णुदेव साय से आत्मसमर्पण के लिए 15 फरवरी तक का मांगने की बात कही है। तीनों राज्यों में सर्चिंग ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों और मीडिया मध्यस्थता करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश
रायसेन
MP BJP MLA Surendra Patwa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / नक्सलियों का ऑडियो वायरल, तीन राज्यों के सीएम के नाम पत्र, 15 दिन का मांगा समय

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना

गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार रेंज में रनवाही के जंगल की घटना
बालाघाट

वन्यप्राणी कछुए की तस्करी के आरोप में नौ आरोपी गिरफ्तार

वन्यप्राणी कछुए की तस्करी के आरोप में नौ आरोपी गिरफ्तार
बालाघाट

शेरपार से नांदगांव के बीच सडक़ पार करते दिखा बाघ

शेरपार से नांदगांव के बीच सडक़ पार करते दिखा बाघ
बालाघाट

पक्की नालियां नहीं होने से रोड पर बह रहा गंदा पानी, वार्डवासी परेशान

शहर के वार्ड 28 में गंदगी का साम्राज्य, पार्षद का नहीं ध्यान
बालाघाट

इधर निर्माण कंपनी ने खड़े कर दिए चार पिलर प्रभावित हो रहा बालाघाट से नैनपुर हाइवे पर यातायात ब्रिज निर्माण की गति चल रही धीमी, आवागमन की सडक़ तक नहीं हुई निर्धारित

38 करोड़ के भटेरा ओवर ब्रिज निर्माण का मामला-
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.