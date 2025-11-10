एमपी कैबिनेट में लाड़ली बहनों को तोहफा, खाते में आएंगे 1500 रुपए, डिजिटल सेल करेगी निगरानी

MP Cabinet meeting today: (फोटो: मोहन यादव X)
MP Cabinet: मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में लाड़ला बहना योजना की 30वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने इसे हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कहा कि अब हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे।
लाड़ली बहना योजना को लेकर नई नीति भी चर्चा में है। दरअसल प्रशासन अब एक डिजिटल सेल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये डिजिटल सेल लाड़ली बहना योजना से जुड़े हर काम पर नजर रखेगी। खातों में किस्त की राशि पहुंची या नहीं, कोई फर्जी आवेदक तो नहीं जो लाड़ली बहना योजना का पात्र नहीं लेकिन फिर भी लाभ ले रहा हो। ताकि योजना में पारदर्शिता लाई जा सके। जानकारी के मुताबिक अब हर लाभार्थी का डेटा रियल टाइम मॉनिटर होगा। हर जिले से रिपोर्ट सीधे भोपाल भेजी जाएगी। ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे।
बता दें कि इस बार एमपी की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्ता आएगी। नवंबर महीने से लाड़ली बहनों के खातों में 1500-1500 रुपए की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में भावांतर योजना को लेकर भी घोषणा की गई। रजिस्टर्ड किसानों के खातों में सोयबीन की फसल के भावों में रहे अंतर की राशि को भी सिंगल क्लिक में किसानों के खातों में भेजा जाएगा। ये राशि 13 नवंबर से भेजी जाएगी।
बता दें कि पहले निर्धारित किया गया था कि भावांतर योजना को 14 दिन के अंदर पहला मॉडल रेट निकाला जाएगा। लेकिन अब कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि इसे नियमित रूप से प्रतिदिन जारी किया जाएगा। पहला भावांतर रेट 4036 का निकाला गया था। अब 13 नवंबर को मुख्यमंत्री देवास से 1 लाख 32 हजार किसानों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे।
प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा कदम उठाते हुए खंडवा में नया सिविल न्यायालय बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 7 पदों पर भर्ती की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया।
खरगौन के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इससे कोर्ट में 7 नए पदों का सृजन होगा।
उज्जैन में आदि शंकराचार्य को समर्पित ओंकारेश्वर एकात्म धाम के लिए पुनरीक्षत लागत की स्वीकृति दी गई है। इसी लागत से पहले 2195 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब 2424.369 करोड़ कर दिया गया है।
सोलर प्लांट सिस्टम को शासकीय भवनों पर लगाए जाने वाली रेस्का योजना में अब अधिकार जिलों को दिया गया है। अब जिलों में टेंडर जारी होंगे।
एमपी में बिजली बिल समाधान योजना जारी है। इसममें किसानों और आम उपभोक्ताओँ को 30 दिसंबर तक बिजली बिलों में विसंगतियां सुधार सकते हैं।
