एमपी कैबिनेट में लाड़ली बहनों को तोहफा, खाते में आएंगे 1500 रुपए, डिजिटल सेल करेगी निगरानी

लाड़ली बहना योजना को लेकर नई नीति भी चर्चा में है। दरअसल प्रशासन अब एक डिजिटल सेल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये डिजिटल सेल लाड़ली बहना योजना से जुड़े हर काम पर नजर रखेगी। खातों में किस्त की राशि पहुंची या नहीं, कोई फर्जी आवेदक तो नहीं जो लाड़ली बहना योजना का पात्र नहीं लेकिन फिर भी लाभ ले रहा हो। ताकि योजना में पारदर्शिता लाई जा सके। जानकारी के मुताबिक अब हर लाभार्थी का डेटा रियल टाइम मॉनिटर होगा। हर जिले से रिपोर्ट सीधे भोपाल भेजी जाएगी। ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे।