युवाओं की हार्ट अटैक से अचानक मौत पर सीएम को चिंता, कर दी बड़ी घोषणा

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भाजपा संगठन की यह कल्पनाशीलता ही है कि कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत है। आवश्यकता है ‘सेवा प्रकल्प‘ नवाचार से लोगों को जोड़ने की और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सतत प्रयास करने की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डा. महेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा पर आधारित भाजपा ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय से सेवा प्रकल्प की शुरुआत की है, जो हर वर्ग के लिए समर्पित हैं।