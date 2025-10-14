बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के इस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड

Bihar Election- देशभर की निगाहें इन दिनों बिहार चुनाव पर लगी हैं। यहां बीजेपी-जेडीयू के एनडीए गठबंधन और आरजेडी-कांग्रेस के महागठबंधन के बीच इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। बिहार जीतने के लिए बीजेपी बहुत बेताब है। पार्टी ने मंगलवार को पहली लिस्ट जारी करते हुए 71 उम्मीदवारों की घोषणा की जिनमें दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित कुछ प्रमुख नेताओं के​ टिकट काटे भी गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने के लिए एमपी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को लगाया गया है। उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता जाएंगे। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है। बीजेपी के राष्ट्रीय महा​सचिव अरुण सिंह ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव जल्द ही प्रचार के लिए बिहार जाएंगे।