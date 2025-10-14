Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के इस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड

Bihar Election- देशभर की निगाहें इन दिनों बिहार चुनाव पर लगी हैं। यहां बीजेपी-जेडीयू के एनडीए गठबंधन और आरजेडी-कांग्रेस के महागठबंधन के बीच इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 14, 2025

MP CM Mohan Yadav is most in demand for election campaigning in Bihar

MP CM Mohan Yadav is most in demand for election campaigning in Bihar

Bihar Election- देशभर की निगाहें इन दिनों बिहार चुनाव पर लगी हैं। यहां बीजेपी-जेडीयू के एनडीए गठबंधन और आरजेडी-कांग्रेस के महागठबंधन के बीच इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। बिहार जीतने के लिए बीजेपी बहुत बेताब है। पार्टी ने मंगलवार को पहली लिस्ट जारी करते हुए 71 उम्मीदवारों की घोषणा की जिनमें दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित कुछ प्रमुख नेताओं के​ टिकट काटे भी गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने के लिए एमपी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को लगाया गया है। उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता जाएंगे। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है। बीजेपी के राष्ट्रीय महा​सचिव अरुण सिंह ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव जल्द ही प्रचार के लिए बिहार जाएंगे।

बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएंगे।
इन चुनावों में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी ने देशभर के नेताओं को बिहार भेजा है। मध्यप्रदेश के भी अनेक नेताओं को वहां बुलाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी गईं हैं।

एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा
क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया बिहार में अलग अलग जगहों पर पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व निभा रहे हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को भी बिहार बुलाया गया है।

प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही अब बिहार में औपचारिक चुनाव प्रचार भी प्रारंभ हो रहा है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को आगे रखा जा रहा है। उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम व अन्य मंत्रियों को भी प्रचार की कमान सौंपी जा रही है।

यादव बाहुल्य बिहार में प्रचार के लिए बीजेपी के राज्यस्तरीय नेताओं में एमपी के सीएम मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है। बिहार के पार्टी नेताओं और संभावित प्रत्याशियों में उनको लेकर खासा उत्साह है। यादव वोटों को लुभाने के लिए
प्रदेश के एक अन्य यादव नेता पूर्व सांसद केपी यादव को भी खासतौर पर समस्तीपुर भेजकर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अरुण सिंह ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की बिहार में काफी डिमांड है

बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम मोहन यादव की डिमांड के संबंध में मंगलवार को भोपाल आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भी बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जल्द प्रचार करने जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर अरुण सिंह ने साफ कहा कि यहां के मुख्यमंत्री डॉ. यादव की बिहार में काफी डिमांड है। वे जल्द वहां जाएंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 08:20 pm

Published on:

14 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के इस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, सन 2023 और 2024 के अलावा नए पदों के लिए भी बने प्रस्ताव

Proposals have also been made for new nurse recruitment positions in MP
भोपाल

अगले 48 घंटे ‘पश्चिमी विक्षोभ’ मचाएगा तहलका, 23 जिलों में बारिश Alert जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव आए भोपाल, सरकार और संगठन पर सार्वजनिक रूप से कही ये बात

BJP General Secretary Arun Singh praised the government and organization
भोपाल

सीपीआर देकर ‘भाजपा विधायक’ की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को मिला प्रमोशन

भोपाल

3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

WHO also declared Coldrif cough syrup deadly
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.