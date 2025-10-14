बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के इस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड

MP CM Mohan Yadav is most in demand for election campaigning in Bihar
Bihar Election- देशभर की निगाहें इन दिनों बिहार चुनाव पर लगी हैं। यहां बीजेपी-जेडीयू के एनडीए गठबंधन और आरजेडी-कांग्रेस के महागठबंधन के बीच इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। बिहार जीतने के लिए बीजेपी बहुत बेताब है। पार्टी ने मंगलवार को पहली लिस्ट जारी करते हुए 71 उम्मीदवारों की घोषणा की जिनमें दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित कुछ प्रमुख नेताओं के टिकट काटे भी गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने के लिए एमपी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को लगाया गया है। उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता जाएंगे। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव जल्द ही प्रचार के लिए बिहार जाएंगे।
बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएंगे।
इन चुनावों में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी ने देशभर के नेताओं को बिहार भेजा है। मध्यप्रदेश के भी अनेक नेताओं को वहां बुलाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी गईं हैं।
एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा
क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया बिहार में अलग अलग जगहों पर पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व निभा रहे हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को भी बिहार बुलाया गया है।
प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही अब बिहार में औपचारिक चुनाव प्रचार भी प्रारंभ हो रहा है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को आगे रखा जा रहा है। उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम व अन्य मंत्रियों को भी प्रचार की कमान सौंपी जा रही है।
यादव बाहुल्य बिहार में प्रचार के लिए बीजेपी के राज्यस्तरीय नेताओं में एमपी के सीएम मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है। बिहार के पार्टी नेताओं और संभावित प्रत्याशियों में उनको लेकर खासा उत्साह है। यादव वोटों को लुभाने के लिए
प्रदेश के एक अन्य यादव नेता पूर्व सांसद केपी यादव को भी खासतौर पर समस्तीपुर भेजकर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम मोहन यादव की डिमांड के संबंध में मंगलवार को भोपाल आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भी बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जल्द प्रचार करने जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर अरुण सिंह ने साफ कहा कि यहां के मुख्यमंत्री डॉ. यादव की बिहार में काफी डिमांड है। वे जल्द वहां जाएंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे।
