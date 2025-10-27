एमपी के सीएम मोहन यादव का गायत्री परिवार पर बड़ा बयान

Gayatri- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के केरवा डैम रोड स्थित शारदा विहार आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के पोते व देव संस्कृति विवि हरिद्वार के कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके खासतौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने गायत्री परिवार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार ने देश-समाज की शुद्धता के लिए हृदय जैसी भूमिका निभाई है।