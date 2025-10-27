एमपी के सीएम मोहन यादव का गायत्री परिवार पर बड़ा बयान

MP CM Mohan Yadav's Big Statement on Gayatri Parivar
Gayatri- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के केरवा डैम रोड स्थित शारदा विहार आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के पोते व देव संस्कृति विवि हरिद्वार के कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके खासतौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने गायत्री परिवार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार ने देश-समाज की शुद्धता के लिए हृदय जैसी भूमिका निभाई है।
अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा ‘राष्ट्र एवं संस्कृति का उत्थान’ विषय पर आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। तीन दिन के इस शिविर में प्रदेशभर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। गुरुमाता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
डॉ. चिन्मय पण्ड्या सहित शिविर में अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं शामिल होंगी। युवाओं के कौशल को और बढ़ाने के लिए यहां रचनात्मक गतिविधियों की जीवंत प्रदर्शनी और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। साधना विज्ञान, वृक्ष गंगा, निर्मल गंगा, ग्राम तीर्थ, स्वावलम्बन, युवा जोड़ो और आपदा प्रबंधन आदि व्यवहारिक प्रदर्शनियां दिखाई जाएंगी।
प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में खासतौर पर प्रवासी युवाओं और नवाचार करने वालों का अभिनंदन किया जाएगा। समापन के मौके पर युवा क्रांति और नव सृजन का संकल्प लिया जाएगा। शिविर में आगामी चार साल के लिए “Youth Vision 2026-30” की रूपरेखा घोषित की जाएगी।
अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में प्रदेशभर से हजारों युवा आए हैं। शुभारंभ समारोह में सभी स्वयंसेवक पीत और भगवा वस्त्रों में शामिल हुए। कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं, युवतियों ने पीली या भगवा रंग की साड़ी पहनी है।
प्रांतीय युवा चिंतन शिविर के शुभारंभ सत्र को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया। उन्होंने देश के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में गायत्री परिवार की महत्ता प्रतिपादित की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जैसे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में हृदय की भूमिका होती है, वैसे ही देश के परिप्रेक्ष्य में गायत्री परिवार की भूमिका रही है। उन्होंने देश-दुनिया के सामाजिक उत्थान में गायत्री परिवार की भूमिका की सराहना की।
सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम और गायत्री परिवार के संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
जैसे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में हृदय की भूमिका होती है, वैसे ही देश के परिप्रेक्ष्य में गायत्री परिवार की भूमिका रही है।
आज शारदा विहार आवासी विद्यालय, भोपाल में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर को संबोधित किया।
इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @DdUikey जी, गायत्री परिवार के राष्ट्रीय प्रमुख श्री @DrChinmayP जी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
