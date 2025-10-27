Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के सीएम मोहन यादव का गायत्री परिवार पर बड़ा बयान

Gayatri- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 27, 2025

MP CM Mohan Yadav's Big Statement on Gayatri Parivar

MP CM Mohan Yadav's Big Statement on Gayatri Parivar

Gayatri- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के केरवा डैम रोड स्थित शारदा विहार आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के पोते व देव संस्कृति विवि हरिद्वार के कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके खासतौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने गायत्री परिवार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार ने देश-समाज की शुद्धता के लिए हृदय जैसी भूमिका निभाई है।

अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा ‘राष्ट्र एवं संस्कृति का उत्थान’ विषय पर आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। तीन दिन के इस शिविर में प्रदेशभर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। गुरुमाता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

डॉ. चिन्मय पण्ड्या सहित शिविर में अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं शामिल होंगी। युवाओं के कौशल को और बढ़ाने के लिए यहां रचनात्मक गतिविधियों की जीवंत प्रदर्शनी और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। साधना विज्ञान, वृक्ष गंगा, निर्मल गंगा, ग्राम तीर्थ, स्वावलम्बन, युवा जोड़ो और आपदा प्रबंधन आदि व्यवहारिक प्रदर्शनियां दिखाई जाएंगी।

प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में खासतौर पर प्रवासी युवाओं और नवाचार करने वालों का अभिनंदन किया जाएगा। समापन के मौके पर युवा क्रांति और नव सृजन का संकल्प लिया जाएगा। शिविर में आगामी चार साल के लिए “Youth Vision 2026-30” की रूपरेखा घोषित की जाएगी।

अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में प्रदेशभर से हजारों युवा आए हैं। शुभारंभ समारोह में सभी स्वयंसेवक पीत और भगवा वस्त्रों में शामिल हुए। कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं, युवतियों ने पीली या भगवा रंग की साड़ी पहनी है।

प्रांतीय युवा चिंतन शिविर के शुभारंभ सत्र को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया। उन्होंने देश के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में गायत्री परिवार की महत्ता प्रतिपादित की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जैसे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में हृदय की भूमिका होती है, वैसे ही देश के परिप्रेक्ष्य में गायत्री परिवार की भूमिका रही है। उन्होंने देश-दुनिया के सामाजिक उत्थान में गायत्री परिवार की भूमिका की सराहना की।

देश-समाज की शुद्धता के लिए हृदय जैसी भूमिका

सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम और गायत्री परिवार के संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

जैसे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में हृदय की भूमिका होती है, वैसे ही देश के परिप्रेक्ष्य में गायत्री परिवार की भूमिका रही है।

आज शारदा विहार आवासी विद्यालय, भोपाल में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर को संबोधित किया।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @DdUikey जी, गायत्री परिवार के राष्ट्रीय प्रमुख श्री @DrChinmayP जी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 03:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के सीएम मोहन यादव का गायत्री परिवार पर बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदेश जारी…तहसीलदार लेंगे ‘जमीन’ से जुड़े मामलों पर फैसला, खत्म होगी पेंडेंसी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

पत्रिका की-नोटः बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनेगा भोपाल, विचारों के महाकुंभ में शामिल होंगी कई हस्तियां

Patrika Group Editor in Chief Gulab Kothari in Bhopal tomorrow
भोपाल

PWD की 80% रोड होंगी कांक्रीट, जल्द शुरु होगा काम

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

Good News: 28 अक्टूबर से शुरू होगी Goa की डॉयरेक्ट फ्लाइट, ये रहेगी टाइमिंग

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

5 लोगों को जीवन दे गया 37 वर्षीय ‘ब्रेन डेड’, 7 माह के नवजात की ‘देहदान’ बनी मिसाल

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.