‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के हर पात्र व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम हो यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन, आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अब नागरिकों से नागरिक होने का ही प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड मान्य किया जाए। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो उसी दिन वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जाए। उनमें से फिर कोई नाम शामिल न किया जाए और न ही किसी का काटा जाए।