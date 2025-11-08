‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

MP Congress: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की प्रेसवार्ता शुरू। (Photo: patrika)
MP news: मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज शनिवार को पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। वोट चोर, गद्दी छोड़ विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार और जनादेश चोरी जैसे मुद्दों पर जमकर हमला शुरू कर दिया है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ ही अन्य नेता इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं।
बता दें कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में भारत की चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था। इसमें उन्होंने दावा किया है कि कई राज्यों में लाखों नकली वोटर्स बनाए गए। उन्होंने Election Commission of India पर भी आरोप लगाया है कि वह इन दावों की जांच करने में विफल रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी एमपी के जिलों में कई फर्जी वोटर्स बनाए जाने का दावा किया है। वहीं हाल ही में एक मामला ब्राजील मॉडल का है, जिसका फोटो वोटर लिस्ट में मिला है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के हर पात्र व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम हो यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन, आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अब नागरिकों से नागरिक होने का ही प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड मान्य किया जाए। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो उसी दिन वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जाए। उनमें से फिर कोई नाम शामिल न किया जाए और न ही किसी का काटा जाए।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर मध्य प्रदेश के 50लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने वाले हैं। इनमें कई अप्रवासी, आदिवासी और अन्य वर्गों के लोग शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। ब्राजील के मॉडल भी अब हमारे देश के वोटर बन चुके हैं। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमारे नेता राहुल गांधी के साथ बैठकर वोटर लिस्ट की समीक्षा कब करेगा उन्हें इसका इंतजार है।
