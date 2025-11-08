Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

MP News: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में दिखे दिग्गज नेता...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 08, 2025

MP Congress

MP Congress: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की प्रेसवार्ता शुरू। (Photo: patrika)

MP news: मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज शनिवार को पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। वोट चोर, गद्दी छोड़ विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार और जनादेश चोरी जैसे मुद्दों पर जमकर हमला शुरू कर दिया है।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ ही अन्य नेता इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं।

बता दें कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में भारत की चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था। इसमें उन्होंने दावा किया है कि कई राज्यों में लाखों नकली वोटर्स बनाए गए। उन्होंने Election Commission of India पर भी आरोप लगाया है कि वह इन दावों की जांच करने में विफल रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी एमपी के जिलों में कई फर्जी वोटर्स बनाए जाने का दावा किया है। वहीं हाल ही में एक मामला ब्राजील मॉडल का है, जिसका फोटो वोटर लिस्ट में मिला है।

जिस दिन चुनावी घोषणा, उसी दिन फ्रीज हो वोटर लिस्ट- दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के हर पात्र व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम हो यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन, आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अब नागरिकों से नागरिक होने का ही प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड मान्य किया जाए। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो उसी दिन वोटर लिस्ट को फ्रीज किया जाए। उनमें से फिर कोई नाम शामिल न किया जाए और न ही किसी का काटा जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने किया तंज, अब तो ब्राजील के मॉडल भी बन चुके हैं देश के वोटर

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर मध्य प्रदेश के 50लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने वाले हैं। इनमें कई अप्रवासी, आदिवासी और अन्य वर्गों के लोग शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। ब्राजील के मॉडल भी अब हमारे देश के वोटर बन चुके हैं। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमारे नेता राहुल गांधी के साथ बैठकर वोटर लिस्ट की समीक्षा कब करेगा उन्हें इसका इंतजार है।

ये भी पढ़ें

दुनिया की सबसे आक्रामक पक्षी बुलबुल, आइसर ने खोला छोटी सी चिड़िया का बड़ा रहस्य
भोपाल
MP News Red vented bulbul

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 12:37 pm

Published on:

08 Nov 2025 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’, विपक्ष ने फिर की बीेजेपी को घेरने की तैयारी, ‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस का ‘हल्ला बोल’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस, देखें लिस्ट

MP BJP News
भोपाल

Big News: मध्यप्रदेश के 39 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता

Ayurveda colleges get recognition
भोपाल

दुनिया की सबसे आक्रामक पक्षी बुलबुल, आइसर ने खोला छोटी सी चिड़िया का बड़ा रहस्य

MP News Red vented bulbul
भोपाल

यहां दौड़ेंगी 195 इलेक्ट्रिक बसें, शहीदों के नाम पर होंगे नए बस स्टॉप

mp news e bus run in mp
भोपाल

250 रुपये में इलाज, डॉक्टरों ने ऐसे लौटाई 13 मरीजों की आंखों की रोशनी

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.