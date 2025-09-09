डायरेक्ट नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा तंज, ‘खरीद-फरोख्त के पैसे हो गए खत्म..’

दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने भाजपा को जमकर घेरा और कहा कि, 'सरकार के पास खरीद-फरोख्त के लिए पैसा ही नहीं बचा है। इसलिए डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया लागू कर दी है।' यही नहीं उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि, 'मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है।' छात्र संघ चुनावों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उमंग सिंघार ने साफ कहा, मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि छात्र संघ के चुनाव पिछले लंबे समय से बंद हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।'