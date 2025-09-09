Patrika LogoSwitch to English

डायरेक्ट नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा तंज, ‘खरीद-फरोख्त के पैसे हो गए खत्म..’

MP Congress Attack on BJP: नगरीय निकाय चुनावो में बड़े फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर किया बड़ा तंज, नगरीय निकाय चुनाव डायरेक्ट करवाने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 09, 2025

umang singhar
फोटो- Umang Singhar 'X'

MP Congress Attack on BJP: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय चुनावों में बड़ा बदलाव करते हुए अहम निर्णय लिया गया है। प्रदेश मुखिया डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला रहा कि प्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। ये नया बदलाव 2027 से लागू होगा। लेकिन मोहन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने बड़ा तंज किया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि सरकार के पास पैसे खत्म हो गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया तंज

दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने भाजपा को जमकर घेरा और कहा कि, 'सरकार के पास खरीद-फरोख्त के लिए पैसा ही नहीं बचा है। इसलिए डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया लागू कर दी है।' यही नहीं उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि, 'मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है।' छात्र संघ चुनावों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उमंग सिंघार ने साफ कहा, मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि छात्र संघ के चुनाव पिछले लंबे समय से बंद हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।'

09 Sept 2025 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / डायरेक्ट नगरीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा तंज, 'खरीद-फरोख्त के पैसे हो गए खत्म..'

