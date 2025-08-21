कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए खास एप तैयार, दिल्ली से रखी जाएगी नजर

MP Congress :मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से मचे बवाल को लेकर अब संगठन डैमेज कंट्रोंल में जुट गया है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उनके कामकाज पर भी तकनीकी रूप से नजर रखने का काम करेगी। उनकी निगरानी के लिए पार्टी ने एक रिपोर्टिंग एप तैयार किया है।