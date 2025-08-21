Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए खास एप तैयार, दिल्ली से रखी जाएगी नजर

MP Congress : मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में हालही में की गई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मचे बवाल के बीच संगठन द्वारा अहम फैसला लिया गया है। पार्टी ने जिला अध्यक्षों के लिए रिपोर्टिंग एप तैयार किया है, जिसपर सभी को रोजाना के कामकाज का अपडेट अपलोड करना होगा।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 21, 2025

MP Congress
कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए रिपोर्टिंग एप तैयार (Photo Source- Patrika)

MP Congress :मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से मचे बवाल को लेकर अब संगठन डैमेज कंट्रोंल में जुट गया है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उनके कामकाज पर भी तकनीकी रूप से नजर रखने का काम करेगी। उनकी निगरानी के लिए पार्टी ने एक रिपोर्टिंग एप तैयार किया है।

बताया जा रहा है कि, इस एप पर ये सभी जिला अध्यक्ष रोजाना अपने कामकाज का अपडेट अपलोड करेंगे। कांग्रेस संगठन में ये प्रयोग पहली बार मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। एप सफल रहा तो एआईसीसी (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेगी।

दिल्ली में सभी 71 नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग

24 अगस्त को इसी विषय को लेकर दिल्ली में सभी 71 नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग रखी गई है। सत्र में अध्यक्ष को जिम्मेदारियों और रणनीति की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। नए जिला अध्यक्षों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे।

Published on:

21 Aug 2025 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए खास एप तैयार, दिल्ली से रखी जाएगी नजर

