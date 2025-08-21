कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए खास एप तैयार, दिल्ली से रखी जाएगी नजर

MP Congress :मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से मचे बवाल को लेकर अब संगठन डैमेज कंट्रोंल में जुट गया है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उनके कामकाज पर भी तकनीकी रूप से नजर रखने का काम करेगी। उनकी निगरानी के लिए पार्टी ने एक रिपोर्टिंग एप तैयार किया है।
बताया जा रहा है कि, इस एप पर ये सभी जिला अध्यक्ष रोजाना अपने कामकाज का अपडेट अपलोड करेंगे। कांग्रेस संगठन में ये प्रयोग पहली बार मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। एप सफल रहा तो एआईसीसी (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेगी।
24 अगस्त को इसी विषय को लेकर दिल्ली में सभी 71 नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग रखी गई है। सत्र में अध्यक्ष को जिम्मेदारियों और रणनीति की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। नए जिला अध्यक्षों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे।