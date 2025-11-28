एमपी कांग्रेस में नई नियुक्तियां रद्द होने से खलबली, अब नए नाम से जारी होगी लिस्ट

AICC की तरफ से मध्यप्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने जीतू पटवारी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में अब कोई भी नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बगैर मान्य नहीं होगी। उनके इस सख्त रुख से पार्टी दफ्तर में हड़कंप मच गया है। एआईसीसी की ओर से मध्यप्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने सीनियर नेताओं के साथ बैठक भी की। इसमें संजय कामले, अवनीश भार्गव, शिवी चौहान, रीना बौरासी, यश घनघोरिया और आशुतोष चौकसे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सभी को फटकार लगाई और कार्यकर्ताओं को एक जुट होकर काम करने की नसीहत भी दी। वे बैठक में भी कांग्रेस की गतिविधियों से नाराज नजर आए।