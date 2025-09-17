Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी कांग्रेस में फिर मची कलह, 4 नेताओं को जारी किया नोटिस

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस में दुरावस्था के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह का दौर जारी है। जिलाध्यक्षों के चयन में जहां करोड़ों रुपए के लेनदेन तक के आरोप लगाए गए थे वहीं युवक कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग की बात उठी है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 17, 2025

MP Congress issues notice to 4 leaders
MP Congress issues notice to 4 leaders

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस में दुरावस्था के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह का दौर जारी है। जिलाध्यक्षों के चयन में जहां करोड़ों रुपए के लेनदेन तक के आरोप लगाए गए थे वहीं युवक कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग की बात उठी है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पार्टी के ही वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने ही ये गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस पर प्रदेश नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया है और इस संबंध में 4 नेताओं को नोटिस भी जारी किया है।

युवक कांग्रेस में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाने वाले बुरहानपुर के पार्टी पदाधिकारियों को मध्यप्रदेश कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया है। संगठन प्रभारी ने नोटिस देकर नेताओं से जवाब मांगा है। नोटिस का 7 दिन में जवाब नहीं देने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बुरहानपुर के जिन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष हर्षित ठाकुर, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सोहराब कुरैशी, आईटी सेल जिलाध्यक्ष भावेश तोमर शामिल हैं। कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने कुल 4 नेताओं को नोटिस दिया है।

पार्टी फोरम से हटकर बयानबाजी आ​पत्तिजनक

सभी चारों नेताओं पर युवा कांग्रेस के चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग की शिकायत करने का आरोप है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में मीडिया में पार्टी विरोधी बयान देने को अनुशासनहीनता करार दिया है। नोटिस में पार्टी फोरम से हटकर बयानबाजी करने को आ​पत्तिजनक बताया।

