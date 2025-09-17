एमपी कांग्रेस में फिर मची कलह, 4 नेताओं को जारी किया नोटिस

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस में दुरावस्था के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह का दौर जारी है। जिलाध्यक्षों के चयन में जहां करोड़ों रुपए के लेनदेन तक के आरोप लगाए गए थे वहीं युवक कांग्रेस के चुनाव में फर्जी वोटिंग की बात उठी है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पार्टी के ही वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने ही ये गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस पर प्रदेश नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया है और इस संबंध में 4 नेताओं को नोटिस भी जारी किया है।