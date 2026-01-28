28 जनवरी 2026,

भोपाल

आसमान में ही आग की लपटों से घिर गए थे एमपी के बड़े नेता, प्लेन क्रेश में हुई दर्दनाक मौत

Plane crash- वे चार्टर्ड प्लेन से कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कत से विमान में आग लग गई।

Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 28, 2026

Congress leader Madhavrao Scindia also died in a plane crash

Congress leader Madhavrao Scindia also died in a plane crash

Plane crash- महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। प्लेन क्रेश में पवार सहित पांच मौतें हुईं। इस हादसे ने मध्यप्रदेशवासियों के जख्म मानो फिर हरे कर दिए हैं। ​करीब ढाई दशक पहले ऐसे ही विमान हादसे ने प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता को छीन लिया था। यूपी के मैनपुरी के भैसरोली गांव में प्लेन क्रेश होने से कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दर्दनाक मौत हो गई थी। वे चार्टर्ड प्लेन से कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कत से उनके विमान में आसमान में ही आग लग गई। प्लेन क्रेश हो गया जिसमेें से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का बुरी तरह झुलसा शव निकाला गया। विमान में सवार अन्य लोग भी नहीं बच सके थे।

बारामती में विमान हादसे में अजित पवार के दुखद निधन का समाचार मिलते ही मध्यप्रदेश वासियों को सन 2001 में हुई दुर्घटना याद आ गई जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने जान गंवा दी थी। उस साल 30 सितंबर को उनका विमान हादसे का शिकार हो गया था।

कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया एक राजनैतिक कार्यक्रम में शामिल होने चार्टर्ड विमान से कानपुर जा रहे थे। रास्ते में इंजन में तकनीकी खराबी से आग लग गई। आसमान में विमान में आग की लपटें देखकर भी पायलट घबराया नहीं और साहस व सूझबूझ दिखाते हुए एक खेत में सुरक्षित नीचे उतार दिया। दुर्भाग्य से विमान का ईंधन टैंक फट गया जिससे ब्लास्ट हो गया।

बुरी तरह जल जाने के कारण शवों की पहचान भी मुश्किल

तेज धमाके के साथ पूरा विमान आग से घिर गया। हादसे के तुरंत बाद गांव वाले घटनास्थल की और दौड़े और सवारों को बचाने की कोशिश की लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी थी। गांव में तब मूसलाधार बरसात हो रही थी तब भी विमान धू धू कर जल रहा था। जब तक आग बुझाई जाती तब तक विमान में सवार सभी लोग झुलस चुके थे। माधवराव सिंधिया सहित भी सभी लोगों के शव निकाले गए। बुरी तरह जल जाने के कारण शवों की पहचान करना भी मुश्किल था। मलवे में माधवराव सिंधिया का मोबाइल भी पड़ा मिला था। विमान के हिस्से करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र में बिखर गए थे।

करीब 4 घंटे बाद लोगों को मालूम चला कि विमान में सिंधिया भी सवार थे

दोपहर करीब 1.30 बजे हुए हादसे के करीब 4 घंटे बाद स्थानीय लोगों को यह मालूम चला कि विमान में कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया भी सवार थे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद घटनास्थल पर आते ही फूट-फूटकर रोने लगी थीं।

Published on:

28 Jan 2026 05:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आसमान में ही आग की लपटों से घिर गए थे एमपी के बड़े नेता, प्लेन क्रेश में हुई दर्दनाक मौत

