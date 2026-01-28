आसमान में ही आग की लपटों से घिर गए थे एमपी के बड़े नेता, प्लेन क्रेश में हुई दर्दनाक मौत

Plane crash- महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। प्लेन क्रेश में पवार सहित पांच मौतें हुईं। इस हादसे ने मध्यप्रदेशवासियों के जख्म मानो फिर हरे कर दिए हैं। ​करीब ढाई दशक पहले ऐसे ही विमान हादसे ने प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता को छीन लिया था। यूपी के मैनपुरी के भैसरोली गांव में प्लेन क्रेश होने से कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दर्दनाक मौत हो गई थी। वे चार्टर्ड प्लेन से कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कत से उनके विमान में आसमान में ही आग लग गई। प्लेन क्रेश हो गया जिसमेें से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का बुरी तरह झुलसा शव निकाला गया। विमान में सवार अन्य लोग भी नहीं बच सके थे।