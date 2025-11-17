Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को किया तलब, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी जाएंगे दिल्ली

MP Congress- एमपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया

2 min read
भोपाल

image

deepak deewan

Nov 17, 2025

MP Congress's Jitu Patwari and Umang Singar will go to Delhi

एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया- file pic

MP congress- बिहार में बुरी पराजय से पस्त कांग्रेस धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही है। पार्टी फिलहाल महागठबंधन की गतिविधियों की बजाए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानि SIR पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसको लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक कि प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को भी एक ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) SIR पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक भी रखी है। इस अहम बैठक के लिए एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को भी तलब किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस बैठक में शामिल होंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानि SIR के मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन विशेषकर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया था। हालांकि जनता ने इसे नकार दिया और बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जबर्दस्त हार हुई।

ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच कांग्रेस ने SIR के मुद्दे पर गहन चर्चा का निर्णय लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करेंगे।
देश के जिन राज्यों में SIR का काम चल रहा है, उन सभी प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। इसके लिए दिल्ली में 18 नवंबर को बैठक बुलाई गई है।

MP के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया

SIR के मुद्दे पर दिल्ली में रखी गई कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में MP के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे।

बता दें कि अभी देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशो में SIR का काम चल रहा है। इनमें मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं।

Updated on:

17 Nov 2025 07:50 pm

Published on:

17 Nov 2025 07:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को किया तलब, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी जाएंगे दिल्ली

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

