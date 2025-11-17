एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को किया तलब, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी जाएंगे दिल्ली

MP congress- बिहार में बुरी पराजय से पस्त कांग्रेस धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रही है। पार्टी फिलहाल महागठबंधन की गतिविधियों की बजाए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानि SIR पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसको लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक कि प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को भी एक ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) SIR पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक भी रखी है। इस अहम बैठक के लिए एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को भी तलब किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस बैठक में शामिल होंगे।