एमपी ने एक्सपोर्ट में रचा नया इतिहास, 66218 करोड़ का रिकार्ड निर्यात किया

MP Export- मध्यप्रदेश में निरंतर औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रदेश ने एक्सपोर्ट में नया इतिहास रचा है। प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए अब तक का सर्वोच्च निर्यात दर्ज किया। निर्यात क्षेत्र की Federation of Indian Export Organisations (FIEO) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश ने 66218 करोड़ रुपए का रिकार्ड निर्यात किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि प्रदेश के अनेक निर्यातक अपने उत्पादों का गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात करते हैं। इससे उनके आंकड़े प्रायः इन दोनों राज्यों के खाते में दर्ज हो जाते हैं।