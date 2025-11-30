एमपी में तैयार हो रहा 40 हजार कि.मी सड़कों का डिजिटल हेल्थ कार्ड, बचेगा बजट का दुरुप्योग

विशेष मशीन के जरिए सालाना सड़क का हेल्थ कार्ड तैयार करवाया जाएगा। सड़क की लंबाई, चौड़ाई, स्थिति, ट्रैफिक लोड, पुल, कल्वर्ट, साइन बोर्ड और सिग्नल सहित रोड की मौजूदा स्थिति आदि जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसका हर साल सर्वे किया जाएगा। इसे पीडब्ल्यूडी द्वारा स्टेट हाईवे, मुय जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग सहित सभी जगह लागू कर रहा है।