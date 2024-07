MP Electricity: 2029 तक तैयार होगा एमपी का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सरकार खरीदेगी 700 मेगावाट बिजली

MP Electricity: ऊर्जा विभाग ने जारी किया बिजली खरीदी का सहमति-पत्र, इससे निजी क्षेत्र पर निर्भरता कम होगी, अभी 33 प्रतिशत बिजली निजी संयंत्रों से खरीद रही मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल•Jul 11, 2024 / 10:09 am• Sanjana Kumar

MP Electricity: मध्यप्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र (First Nuclear Power Plant of MP) मंडला जिले के चुटका में 2029-30 में तैयार हो जाएगा। इससे 1400 मेगावाट बिजली बनेगी। इसमें से 700 मेगावाट बिजली प्रदेश सरकार खरीदेगी। ऊर्जा विभाग(Department of Energy) सहमतिप पत्र जारी कर चुका है। इसके बाद खरीदी के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता भी कम होगी।

