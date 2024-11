MP First Elevated Corridor under Construction: लालघाटी के पास लाऊखेड़ी पंप हाउस से सीहोर नाका तक तीन किमी लंबे सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर (Six Lane Elevated Corridor) में 28 पीयर की नींव तैयार हो गई है। ये मध्य प्रदेश का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। अगले दो माह में करीब 50 पीयर तैयार हो जाएंगे। 306 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कॉरिडोर जमीन से नौ मीटर की ऊंचाई पर है। विभागीय समय सीमा 33 माह है, लेकिन इसे दिन रात काम कर 18 महीने में तैयार करने का दावा किया जा रहा है।