Solar plus storage power plant to be built in Morena: साल भर में पूरा होगा काम, 3 हजार हेक्टेयर जमीन आरक्षित, रात में भी मिलेगी बिजली, एक साल में उत्पादन शुरू करने की, एसीएस बोले प्रदेश के साथ ही देश का पहला ऐसा प्लांट जिसमें, सोलर प्लस स्टोरेज और स्टोरेज एज ए सर्विस का समावेश होगा