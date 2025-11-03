जब पहली बार यहां गूंजा था ‘मध्यप्रदेश’, 69 वर्षों बाद वहीं दिखी ‘विरासत से विकास’ की कहानी

MP Foundation Day: साल 1956 में 'देश का दिल' कहे जाने वाला अपना मध्यप्रदेश अस्तित्व में आया। अपनी स्थापना के 69 वर्षों में मध्यप्रदेश के ललाट पर कई रत्न जड़े। अब अपना प्रदेश 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पूरा प्रदेश 70वें स्थापना दिवस की खुशियां मना रहा है। एक वो दिन था जब 1 नवंबर 1956 को 'मध्यप्रदेश' का जन्म हुआ और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जनता के नाम पहला उद्बोधन दिया था। उसी लाल परेड ग्राउंड में मध्यप्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर की शाम 2000 ड्रोन ने आसमान में ’विरासत से विकास’की कहानी उकेरी। मैदान का भव्य मंच, जगमगाती रोशनी और सतरंगी आतिशबाजी प्रदेश की अपनी उन्नति, समृद्धता, विकास, प्रतिबद्धता, विविधता और प्रगति को दिखा रही थी।