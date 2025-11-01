Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Foundation Day : 70 साल का हुआ एमपी, सीएम मोहन ने प्रदेशवासियों को दिया खास संदेश, सभी जानें

MP Foundation Day : राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अहम संदेश दिया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 01, 2025

MP Foundation Day

सीएम मोहन का प्रदेश को खास संदेश (Photo Source- Patrika)

MP Foundation Day : आज 01 नवंबर 2025 को भारत का दिल कहा जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस या यूं कहें कि, जन्मदिन है। राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि, एमपी अब 70 साल का हो गया है। अपनी गौरवशाली विकास यात्रा का 70वां स्थापना दिवस मना रहा है।

सीएम मोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 1 नवंबर 1956 को गठित ये राज्य न सिर्फ भारत के हृदय में स्थित है, बल्कि देश के विकास मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, मध्य प्रदेश की ये 70 वर्षीय यात्रा समर्पण, संकल्प और सतत् विकास की सुखद यात्रा रही है। यह दिन हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके जज्‍बे, जनभागीदारी से विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी एवं हम सभी की आस्था और निष्ठा की याद दिलाता है।

'सात दशकों में MP ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीते सात दशकों में मध्यप्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कभी 'बीमारू' कहे जाने वाले राज्य ने आज कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारा एमपी आज देश का 'फूड बास्केट' कहलाता है, जहां अन्न उत्पादन में आत्म निर्भरता के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

''लाड़ली लक्ष्मी' जैसी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की मिसाल'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन' और 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' जैसी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई हैं। युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' और 'स्टार्टअप मध्य प्रदेश' जैसे कार्यक्रम रोजगार और नवाचार के नए द्वार खोल रहे हैं। वहीं प्रदेश में सुशासन एवं नवाचारों ने शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

MP 'विकसित भारत @ 2047' के विज़न के साथ बढ़ रहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, प्रदेश अब 'विकसित भारत @ 2047' के विज़न और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट शहरों, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश आज एक आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य के रूप में भी देश के हृदय और धमनियों के रूप में धड़क रहा है। विकास को लेकर हमारी दिशा और लक्ष्य स्पष्ट है कि प्रदेश के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचे, हर हाथ को काम मिले, हर घर में खुशहाली हो और हर मन में मध्यप्रदेशवासी होने के गर्व का भाव जागे।

'70वां स्थापना दिवस एक अवसर है..'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का यह 70वां स्थापना दिवस एक अवसर है अतीत की उपलब्धियों को स्मरण करने और भविष्य के स्वर्णिम लक्ष्य तय करने का। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि हम सब एकजुट होकर 'विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त मध्यप्रदेश' के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। सामूहिक सहभागिता से अपनी मिट्टी को, अपनी मातृभूमि को, अपने प्रदेश को हर क्षेत्र में सबसे आगे रखकर अग्रणी बनाने का यही सही अवसर है‌।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 10:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Foundation Day : 70 साल का हुआ एमपी, सीएम मोहन ने प्रदेशवासियों को दिया खास संदेश, सभी जानें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘भैया तैरना जानते थे…’, भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, सीएम से जांच की मांग

Bhopal Ankit dies in Thailand Trip
भोपाल

ये 10 कमियां दूर हो जाएं तो.. बदल जाएगी मध्यप्रदेश की तस्वीर, भारत के टॉप-5 राज्यों में कैसे आएगा MP?

Madhya Pradesh
Patrika Special News

बारिश ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी, imd अलर्ट जारी

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल

MP Foundation Day: जब मिंटो हॉल में इतिहास ने ली थी करवट और मंच से पहली बार गूंजा ‘मध्य प्रदेश’

Madhya Pradesh Foundation Day 2025
Patrika Special News

MP की इस महिला क्रिकेटर ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त, ऐसे बदला मैच का रुख

ICC Womens World Cup
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.