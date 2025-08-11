एमपी को बड़ी सौगात, 377 नई सड़कों की मिली स्वीकृति, निर्माण प्रक्रिया भी चालू हुई

मध्यप्रदेश में विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं पर फोकस किया जा रहा है। सड़क बनाने पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली तक को सड़कों से जोड़ने की कवायद चल रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 300 से ज्यादा नई सड़कें बनाई जा रहीं हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की स्वीकृति मिलते ही निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सड़कों का जाल सा बिछाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यह काम किया जा रहा है।