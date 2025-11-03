MP को मिला 27वां अभयारण्य, ओंकारेश्वर में गूंजेगी बाघों की दहाड़, चीतों को भी मिलेगा नया घर

MP News: सीएम ने किया एलान, ओंकारेश्वर अभयारण्य में बाघ भी रहेंगे। नामीबिया के चीतों को मिलेगा नया घर। (फोटो: सोशल मीडिया Modify By patrika.com)
MP News: मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मौके पर प्रदेश को 27वें अभयारण्य की सौगात मिली है। खंडवा और देवास जिलों मिलाकर ओंकारेश्वर अभयारण्य बनाया जाएगा। यह कुल 611.753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। जिसमें खंडवा जिले की 343.274 वर्ग किमी की सीमा और देवास जिले की 268.7479 वर्ग किमी की सीमा शामिल होगी। डूब क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर रखा गया है। ताकि स्थानीय मछुआरों और ग्रामीणो की जीविका पर कोई फर्क नहीं पड़े।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओंकारेश्वर अभयारण्य में बाघ भी रहेंगे। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पहले से ही तेंदुए, भालू, सांभर, हाइना, चीतल सहित कई प्रकार के जीव मौजूद है।
एमपी के ओंकारेश्वर अभयारण्य में अन्य राज्यों से भी जंगली जानवर लाए जाएंगे। असम से जंगली भैंसे और गैंडे लाने की योजना पर काम चल रहा है। सीएम ने कहा है कि अभयारण्य में 52 छोटे-बड़े टापू हैं। मूंदी रेंज में 31 और चांदगढ़ रेंज में 21 टापू शामिल होंगे। बोरियामाल और जलचौकी धारीकोटला को ईको- टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में चीतों का सफल पुनर्स्थापन हो चुका है। अब नौरादेही अभयारण्य में नामीबिया से आए चीते छोड़े जाएंगे।
