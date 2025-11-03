MP को मिला 27वां अभयारण्य, ओंकारेश्वर में गूंजेगी बाघों की दहाड़, चीतों को भी मिलेगा नया घर

एमपी के ओंकारेश्वर अभयारण्य में अन्य राज्यों से भी जंगली जानवर लाए जाएंगे। असम से जंगली भैंसे और गैंडे लाने की योजना पर काम चल रहा है। सीएम ने कहा है कि अभयारण्य में 52 छोटे-बड़े टापू हैं। मूंदी रेंज में 31 और चांदगढ़ रेंज में 21 टापू शामिल होंगे। बोरियामाल और जलचौकी धारीकोटला को ईको- टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में चीतों का सफल पुनर्स्थापन हो चुका है। अब नौरादेही अभयारण्य में नामीबिया से आए चीते छोड़े जाएंगे।