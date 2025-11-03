Patrika LogoSwitch to English

धीरेंद्र शास्त्री संग जया किशोरी, फिर जुड़ा दोनों कथावाचकों का नाम, जब कहा- 'अच्छी लगेगी हमारी जोड़ी…'

Dhirendra Shastri Jaya Kishori: कथावाचक जया किशोरी के साथ फिर जुड़ा बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का नाम...

2 min read
भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 03, 2025

dhirendra shastri jaya kishori sanatan hindu ekta yatra

dhirendra shastri jaya kishori sanatan hindu ekta yatra: धीरेंद्र शास्त्री ने रीशेयर की जयाकिशोरी की पोस्ट। (फोटो: धीरेंद्र शास्त्री X)

Dhirendra Shastri Jaya Kishori: जल्द ही धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी एक साथ नजर आएंगे। जया किशोरी ने एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि लंबे समय से दोनों अक्सर शादी की चर्चाओं को लेकर खबरों में बने रहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब दोनों कथावाचक एक साथ नजर आएंगे।

गौरतलब है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) सनातन हिंदू एकता पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैंष इस पद यात्रा में उनके साथ मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी शामिल होंगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इस तरह दोनों के एक साथ मंच पर आने को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने फिर से दोनों की शादी उम्मीदें और कयास लगाना शुरू कर दिए हैं।

7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा

सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत एमपी के बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली से करने जा रहे हैं। वृंदावन तक आयोजित की जाने वाली ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेगी। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन संसकृति, धर्म, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देश भर को देना है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

जया किशोरी ने की अपील ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें

जया किशोरी (Jayakishori)ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। जिसमें वे ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि, 'वृंदावन से दिल्ली तक निकाली जाने वाली इस पद यात्रा में वे खुद भी शामिल होंगी। उन्होंने यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि सभी हिंदुओं और सनातनियों से मैं अपील करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा से जुड़ें।'

दोनों कथावाचकों का फिर जुड़ा नाम तो

हाल ही में एक कार्यक्रम में जब जया किशोरी से उनका और धीरेंद्र शास्त्री का रिश्ता क्या है? ये सवाल पूछा गया तो वे हंसने लगीं और बोलीं, इतनी बार नाम जुड़ गया है कि अब तो हंसी आने लगी है। जबकि सच तो ये है कि हमारी सिर्फ एक बार बात हुई वो भी 5 मिनट।

बोलीं- 'अच्छी लगेगी हमारी जोड़ी'

यही नहीं इस दौरान जया किशोरी ने यह भी साफ कहा था कि, लोग सोचते हैं हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन वह ये सोच अपने घर में रखें। सार्वजनिक रूप से ऐसे सवाल तकलीफदायक होते हैं।

बिजली बकायादारों को सीएम आज देंगे बड़ी सौगात, जानें किन्हें मिलेगा ‘समाधान योजना’ का लाभ?
भोपाल
cm mohan yadav

03 Nov 2025 09:54 am

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

