धीरेंद्र शास्त्री संग जया किशोरी, फिर जुड़ा दोनों कथावाचकों का नाम, जब कहा- ‘अच्छी लगेगी हमारी जोड़ी…’

जया किशोरी (Jayakishori)ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। जिसमें वे ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि, 'वृंदावन से दिल्ली तक निकाली जाने वाली इस पद यात्रा में वे खुद भी शामिल होंगी। उन्होंने यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि सभी हिंदुओं और सनातनियों से मैं अपील करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा से जुड़ें।'