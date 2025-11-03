Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बिजली बकायादारों को सीएम आज देंगे बड़ी सौगात, जानें किन्हें मिलेगा ‘समाधान योजना’ का लाभ?

MP news: लंबे साय से जिन्होंने नहीं किया बिजली बिलों का भुगतान, सरचार्ज पर उन्हें मिलेगी छूट, सीएम मोहन यादव आज देने जा रहे बकायादारों को बड़ी सौगात, शुरू करेंगे ये योजना, जानें क्या है फायदा, किसे मिलेगा लाभ?

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 03, 2025

cm mohan yadav

cm mohan yadav (source-social media)

MP News: लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने पर लगे सरचार्ज की राशि सरकार 100 फीसदी तक माफ करने जा रही है। इसके लिए समाधान योजना 2025-26 सोमवार से शुरू होगी। इसमें सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए तक होगी। योजना में सरकारी कनेक्शनों को छूट के दायरे में नहीं लिया जाएगा। केवल विभिन्न श्रेणी के निजी कनेक्शनों पर ही सरचार्ज में छूट मिलेगी। बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि योजना में ऐसे उपभोक्ताओं को ही शामिल किया जाएगा, जिनका तीन महीने से या इससे ज्यादा समय से भुगतान लंबित है। योजना का लाभ लेने जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी।

कब से कब तक

पहला चरण: 3 नवंबर से31 दिसंबर 2025 तक

दूसरा चरण: 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक।

एलवी-1 में घरेलू- स्थाई व अस्थाई उपभोक्ता शामिल है। एलवी- 5 में कृषि, एचवी-5 में केवल कृषि, एलवी-2 में गैरघरेलू, एलवी-4 में एलटी औद्योगिक और एचवी 3 व 4 में एचटी केवल औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता।

लोकार्पण आज: अरेरा कॉलोनी में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के नए भवन का लोकार्पण सोमवार को सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युन सिंह तोमर, ऊर्जा एसीएस नीरज मंडलोई मौजूद रहेंगे।

ये शर्तें भी रहेंगी शामिल

1- किस्तों में भुगतान के लिए विलंबित भुगतान सरचार्ज की छूट का लाभ लेने घरेलू, कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाये का 10% एवं गैर घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल बकाये का 25% भुगतान कर पंजीयन कराना होगा।

2- यदि कोई दो किस्तों का भुगतान, दूसरी किस्त की तय तिथि तक नहीं करता है तो एमपीके ऐसे उपभोक्ता को डिफॉल्टर मान योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा। सरचार्ज में छूट व डिफॉल्टर होने तक की अवधि तक का अतिरिक्त सरचार्ज देय होगा तो बिल में जुड़ेगा।

श्रेणी विकल्प में छूट में छूट

एलवी-1, 5, एचवी-5 एकमुश्त 100% 90%

एलवी-1, 5, एचवी-5 6 किस्त 70% 60%

एलवी-2, 4, एचवी-3 व 4 एकमुश्त 80% 70%

एलवी-2, 4, एचवी-3 व 4 6 किस्त 60% 50%

