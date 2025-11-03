बिजली बकायादारों को सीएम आज देंगे बड़ी सौगात, जानें किन्हें मिलेगा ‘समाधान योजना’ का लाभ?

MP News: लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने पर लगे सरचार्ज की राशि सरकार 100 फीसदी तक माफ करने जा रही है। इसके लिए समाधान योजना 2025-26 सोमवार से शुरू होगी। इसमें सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए तक होगी। योजना में सरकारी कनेक्शनों को छूट के दायरे में नहीं लिया जाएगा। केवल विभिन्न श्रेणी के निजी कनेक्शनों पर ही सरचार्ज में छूट मिलेगी। बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि योजना में ऐसे उपभोक्ताओं को ही शामिल किया जाएगा, जिनका तीन महीने से या इससे ज्यादा समय से भुगतान लंबित है। योजना का लाभ लेने जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी।