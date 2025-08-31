विदेश में पढ़ाई के लिए 35 लाख सालाना मदद करेगी सरकार, बस समय पर करना होगा ये काम

Government Add For Abroad Study :मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना-2025 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को आर्थिक सहायता करेगी। योजना के तहत प्रदेश सरकार 40 हजार अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 35 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता करेगी। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर निर्धारित की गई है।