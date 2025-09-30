Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने फिर लिए 3 हजार करोड़ रुपए, 23 साल में लौटाएगी कर्ज

Loan- मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार ने 1500-1500 करोड़ रुपए के दो अलग अलग कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए हैं।

less than 1 minute read

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 30, 2025

MP government again took a loan of Rs 3000 crore

MP government again took a loan of Rs 3000 crore

Loan- मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार ने 1500-1500 करोड़ रुपए के दो अलग अलग कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए हैं। राज्य सरकार को यह राशि 1 अक्टूबर को मिलेगी। कर्ज की यह राशि 20 साल और 23 साल में लौटाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सितंबर में तीसरी बार 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 7 दिन पहले ही सरकार ने कर्ज के रूप में अलग अलग 1500-1500 करोड़ रुपए लिए थे। इससे पहले 9 सितंबर को 4 हजार करोड़ की राशि तीन अलग अलग कर्ज के रूप में ली थी।

1 अक्टूबर को जो पहले 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे उसका भुगतान राज्य सरकार 20 साल में करेगी। 1500 करोड़ रुपए की एक अन्य राशि 23 साल में चुकाई जाएगी।

3 हजार करोड़ रुपए के नए कर्ज को मिलाकर इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार कुल 37900 करोड़ ले चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर कर्ज का आंकड़ा 459640.27 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 23 सितंबर को यह 456640.27 करोड़ था।

तय सीमा के भीतर ही कर्ज लिया

लगातार कर्ज लेने के बाद भी राज्य सरकार अपनी रेवेन्यू सरप्लस में बता रही है। अधिकारियों के अनुसार तय सीमा के भीतर ही कर्ज लिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 16 गांवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व, नेस्तनाबूद हो जाएंगी हजारों बिल्डिंगें
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 06:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मध्यप्रदेश सरकार ने फिर लिए 3 हजार करोड़ रुपए, 23 साल में लौटाएगी कर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में चार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, काम में लापरवाही करना भारी पड़ा

Four officers suspended in MP for negligence in work
भोपाल

एमपी के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर NSUI ने उठाए सवाल, कहा- ‘किस आधार पर दे दी गई मान्यता’

mp news
भोपाल

एमपी के 6 राजनीतिक दलों को डी-लिस्ट करने का नोटिस, देना होगा जवाब

mp news
भोपाल

अगले 4 दिन ‘उत्पात’ मचाएगा मानसून, 1-2-3-4 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सीतलामाता बाजार विवाद, साध्वी प्रज्ञा का बयान… बदलते सामाजिक ताने-बाने की चुभती हकीकत

Indore News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.