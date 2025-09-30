मध्यप्रदेश सरकार ने फिर लिए 3 हजार करोड़ रुपए, 23 साल में लौटाएगी कर्ज

Loan- मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार ने 1500-1500 करोड़ रुपए के दो अलग अलग कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए हैं। राज्य सरकार को यह राशि 1 अक्टूबर को मिलेगी। कर्ज की यह राशि 20 साल और 23 साल में लौटाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सितंबर में तीसरी बार 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 7 दिन पहले ही सरकार ने कर्ज के रूप में अलग अलग 1500-1500 करोड़ रुपए लिए थे। इससे पहले 9 सितंबर को 4 हजार करोड़ की राशि तीन अलग अलग कर्ज के रूप में ली थी।