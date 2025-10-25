Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बड़ी नियुक्ति, राज्य सरकार ने डॉ. खेमरिया को सौंपा अहम दायित्व

MP Govt- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने बड़ी नियुक्ति की है। डॉ. अजय खेमरिया को प्रदेश का दिव्यांग जन आयुक्त नियुक्त किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 25, 2025

MP Government Appoints Dr. Khemaria as Commissioner for Persons with Disabilities

MP Government Appoints Dr. Khemaria as Commissioner for Persons with Disabilities

MP Govt- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने बड़ी नियुक्ति की है। डॉ. अजय खेमरिया को प्रदेश का दिव्यांग जन आयुक्त नियुक्त किया है। राज्य स्तरीय सर्च कमेटी की अनुशंसा पर उन्हें यह अहम दायित्व दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि डॉ. अजय खेमरिया का दिव्यांग जन आयुक्त का यह पद प्रदेश शासन के सचिव के समकक्ष रहेगा। वे पहले भी अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। मध्यप्रदेश में दिव्यांग जन आयुक्त को खासे अधिकार प्रदत्त हैं। दिव्यांग जन आयुक्त का कार्यालय दिव्यांगजन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रवर्तन का कार्य भी इसके जिम्मे है।

राज्य शासन ने शिवपुरी में दिव्यांगजनों के लिए संचालित मंगलम संस्था के संचालक डॉ. अजय खेमरिया को मप्र का दिव्यांगजन आयुक्त बनाया है। यह पद राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष रहेगा।

प्रदेश के दिव्यांग जन आयुक्त के पद पर डॉ. अजय खेमरिया का चयन राज्य स्तरीय सर्च कमेटी की अनुशंसा पर किया गया है। तीन सदस्यीय कमेटी की स्पष्ट अनुशंसा के बाद राज्य शासन द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी गई।

वर्तमान में डॉ. अजय खेमरिया मंगलम संस्था के संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे इससे पूर्व भी अनेक अहम दायित्व संभाल चुके हैं। दिव्यांग जन आयुक्त बनाए गए डॉ. अजय खेमरिया, नागरिक सहकारी बैंक, पीजी कॉलेज प्रबंधन समिति के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रवर्तन का कार्य भी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में दिव्यांग जन आयुक्त का कार्यालय दिव्यांगजन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रवर्तन का कार्य भी करता है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बड़ी नियुक्ति, राज्य सरकार ने डॉ. खेमरिया को सौंपा अहम दायित्व

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अशोक नगर के शिवप्रताप बुंदेला की कहानी बड़ा सबक, सीएम ने दी चेतावनी… गलती पर नपेंगे अफसर

CM Mohan Yadav
भोपाल

बिहार चुनाव 2025: जातिगत समीकरण साधने की तैयारी में एमपी कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक पर बाज नजर

Congress
भोपाल

एमपी की पुलिस अधिकारी ने की हिमाकत, मोबाइल से फंसी, DGP तक पहुंचा मामला

Case of the audacity of an MP police officer reaches the DGP.
भोपाल

‘कार्बाइड गन’ का कहर, एमपी में अबतक 320 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन

Carbide Guns Injured
भोपाल

जहरीले कफ सिरप मामले में हर स्तर पर लापरवाही का आरोप, दिग्विजय ने डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा

Digvijay Singh demands Deputy CM's resignation in poisonous cough syrup case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.